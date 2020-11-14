Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, выложила на своей странице в инстаграме откровенное фото. На нем звезда сети прикрыла свою грудь лимонами, что изрядно взбудоражило пользователей. Наслаждайся жарким кадром Омович на Men 24.

Украинская Ким Кардашьян выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором обнаженную грудь она прикрывает лимонами. Все не просто так. Смотри жаркий кадр Алены Омович на Men 24 .

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Звезда инстаграма выложила фотографию в честь 1,3 миллиона подписчиков в сети. Поэтому лимоны в кадре не просто так.

Алена Омович прикрыла обнаженную грудь лимонами / Фото с инстаграма alena_omovych

Горячее фото Омович чрезвычайно понравилось ее подписчикам. Они буквально засыпали звезду сети комплиментами и теплыми словами:

"Ой, какая красота";

"Вау, ты прекрасна, возлюбленная моя леди. Ты красивая";

"Без лимонов лучше";

"Шикарная фигура";

"Что-то нереальное";

"Очень горячо";

"Хрупкая, как Дюймовочка";

"Пора на теннисные мячи переходить";

"Очень сексуальная совершенная женщина!";

"Мать лимон и ее потомство";

"Я хотел бы быть твоим лимонным деревом".

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