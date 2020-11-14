Украинская Ким Кардашьян прикрыла обнаженную грудь лимонами: горячее фото 18+
Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, выложила на своей странице в инстаграме откровенное фото. На нем звезда сети прикрыла свою грудь лимонами, что изрядно взбудоражило пользователей. Наслаждайся жарким кадром Омович на Men 24.
Украинская Ким Кардашьян выложила на своей странице в инстаграме фото, на котором обнаженную грудь она прикрывает лимонами. Все не просто так. Смотри жаркий кадр Алены Омович на Men 24.
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Звезда инстаграма выложила фотографию в честь 1,3 миллиона подписчиков в сети. Поэтому лимоны в кадре не просто так.
Алена Омович прикрыла обнаженную грудь лимонами / Фото с инстаграма alena_omovych
Горячее фото Омович чрезвычайно понравилось ее подписчикам. Они буквально засыпали звезду сети комплиментами и теплыми словами:
- "Ой, какая красота";
- "Вау, ты прекрасна, возлюбленная моя леди. Ты красивая";
- "Без лимонов лучше";
- "Шикарная фигура";
- "Что-то нереальное";
- "Очень горячо";
- "Хрупкая, как Дюймовочка";
- "Пора на теннисные мячи переходить";
- "Очень сексуальная совершенная женщина!";
- "Мать лимон и ее потомство";
- "Я хотел бы быть твоим лимонным деревом".
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