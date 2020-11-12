Співачка Настя Каменських знялася у відвертому купальнику. Гаряче фото, яке вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі, неабияк розбурхало користувачів мережі. Насолоджуйся спекотним кадром 33-річної зірки на Men 24.

Настя Каменських обожнює викладати в мережу провокативні фото. Щоправда, цього разу обійшлося без відвертих оголень. Зірка знялася у купальнику, який активно обговорюють користувачі інстаграму. Дивися на Men 24, що ж так розбурхало підписників Насті.

Тобі сподобається Фаворитка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" знялася у відвертій білизні: гаряче фото 18+

На гарячій світлині Настя Каменських позує у білому купальнику. Він викликав такий же ажіотаж у коментарях, як і сама співачка. Спочатку пропонуємо глянути кадр, який вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі.

Дехто з підписників шокований трусиками, які натягнуті ледь не до вух, а інші – не можуть стримуватися, засипаючи її компліментами.

"А навіщо так труси натягувати?";

"Як завжди ефектна, приголомшлива та неймовірна. Так тримати";

"Красива та жіночна";

"Настя, ти – королева";

"Настя, ти була талановитою співачкою. Але як і модель ти – велика";

"Оце форми";

"Настя, не зводи чоловіків з розуму";

"Щось давно не було сідниць";

"Сексуально";

"Ух, яка жінка. Мурашки по шкірі".

Насолоджуйся Дженніфер Лопес похизувалася розкішними ніжками: гарячі фото співачки

Будемо відвертими, ми теж не до кінця розуміємо ці дивні труси, які натягуються ледь не до вух. Але це зовсім не означає, що Насті Каменських вони не личать. Співачка має ідеальне тіло, тож може ним хизуватися хоч 24 години 7 днів на тиждень!