Однак ці два фактори, хоч і найвідоміші, не єдині, які можуть бути причиною меншання кількості волосся. Є звички чи обставини, які, бува й непомітно для тебе, змінюють спосіб росту та розвитку волосся.

Дивися також Чоловік схуд на 153 кілограми: як він досяг цього фантастичного результату

Чому волосся на голові стає менше: кілька неочевидних причин

Нестача сну. Замало сну – це поганий настрій, мало енергії, погана концентрація тощо. А ще від безсоння виділяється кортизол, гормон стресу, що погіршує ріст волосся. А з часом недосипання може почати перешкоджати процесам засвоєння поживних речовин в організмі, що також погіршить стан волосся.

Замало сну – це поганий настрій, мало енергії, погана концентрація тощо. А ще від безсоння виділяється кортизол, гормон стресу, що погіршує ріст волосся. А з часом недосипання може почати перешкоджати процесам засвоєння поживних речовин в організмі, що також погіршить стан волосся. Нестача поживних речовин. Кожна поживна речовина виконує свої функції в організмі, тому важливо тримати баланс. У випадку з волоссям є такі поживні речовини, як цинк, певні амінокислоти, магній, вітамін B6, залізо, фолієва кислота та B12, які є ключовими для зміцнення волосся. Нестача цього порушує цикл росту волосся, роблячи його тоншим.

Кожна поживна речовина виконує свої функції в організмі, тому важливо тримати баланс. У випадку з волоссям є такі поживні речовини, як цинк, певні амінокислоти, магній, вітамін B6, залізо, фолієва кислота та B12, які є ключовими для зміцнення волосся. Нестача цього порушує цикл росту волосся, роблячи його тоншим. Неправильні продукти. Найбільшим джерелом поживних речовин і вітамінів є їжа. І якщо ти споживаєш занадто багато продуктів з високим вмістом жиру, наприклад, це негативно вплине на ріст волосся. А от продукти з високим вмістом білка, вітамінів і мінералів матимуть протилежний ефект.

Найбільшим джерелом поживних речовин і вітамінів є їжа. І якщо ти споживаєш занадто багато продуктів з високим вмістом жиру, наприклад, це негативно вплине на ріст волосся. А от продукти з високим вмістом білка, вітамінів і мінералів матимуть протилежний ефект. Засоби особистої гігієни. Уважно вибирай засоби особистої гігієни та досліджуй, чи вони ідеальні саме для твого випадку. Бо деякі містять, скажімо, парабени, які негативно впливають на ріст і здоров’я волосся.

Уважно вибирай засоби особистої гігієни та досліджуй, чи вони ідеальні саме для твого випадку. Бо деякі містять, скажімо, парабени, які негативно впливають на ріст і здоров’я волосся. Народження малюка. Якщо ти щойно став батьком і помітив, що з цього моменту волосся у тебе меншає, ти не збожеволів. Зміни в розпорядку дня (режим сну, харчові звички, кількість стресу тощо), пов’язані з народженням дитини, є сильними тригерами для випадіння волосся.

Трапляються звички та обставини, які негативно впливають на якість волосся / Фото fxquadro@freepik

Занадто багато стресу. Проблеми зі здоров'ям часто пов'язані з надмірним стресом. У випадку меншання волосся вивільнення гормону стресу кортизолу спричиняє ослаблення фолікулів і волосся росте не так, як мало б чи могло б.

Проблеми зі здоров'ям часто пов'язані з надмірним стресом. У випадку меншання волосся вивільнення гормону стресу кортизолу спричиняє ослаблення фолікулів і волосся росте не так, як мало б чи могло б. Гормональні зміни. Протягом життя всі люди відчувають гормональні зміни, іноді це безпосередньо впливає на якість волосся. Наприклад, дигідротестостерон (ДГТ) змушує волосяні фолікули зменшуватися і з часом закриватися. А утворюється він із тестостерону, коли той виробляється в надлишку. Один з ефектів надлишку ДГТ пов’язаний з алопецією (лисінням).

Протягом життя всі люди відчувають гормональні зміни, іноді це безпосередньо впливає на якість волосся. Наприклад, дигідротестостерон (ДГТ) змушує волосяні фолікули зменшуватися і з часом закриватися. А утворюється він із тестостерону, коли той виробляється в надлишку. Один з ефектів надлишку ДГТ пов’язаний з алопецією (лисінням). Зміни клімату. Занадто холодно чи занадто жарко – однаково погано, оскільки обидві крайнощі змінюють міцність волосся. Перш за все, вони викликають сухість, втрату блиску й тоншання.

Занадто холодно чи занадто жарко – однаково погано, оскільки обидві крайнощі змінюють міцність волосся. Перш за все, вони викликають сухість, втрату блиску й тоншання. Забруднення. Вплив забруднення на наше здоров’я добре відомий, волосся також є його жертвою. Частинки бруду дуже малі та можуть осідати на шкірі голови, спричиняючи окислювальний стрес, який посилює симптоми, пов’язані з лупою. Це погіршує якість волосся та дає йому вигляд неживого.

Вплив забруднення на наше здоров’я добре відомий, волосся також є його жертвою. Частинки бруду дуже малі та можуть осідати на шкірі голови, спричиняючи окислювальний стрес, який посилює симптоми, пов’язані з лупою. Це погіршує якість волосся та дає йому вигляд неживого. Забагато миття. Надмірне миття може позбавити шкіру голови натуральних жирів, що може зробити волосся більш сухим і ламким, а також пошкодити коріння та спричинити посилене випадання. Бажано мити волосся через день, а також важливо розчісувати його без надмірних зусиль, щоб запобігти ламкості та випаданню.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.