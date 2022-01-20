И есть ли альтернатива световым годам? Об этом и немного больше – коротко для тех, кто начинает интересоваться астрономией.

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Зачем нужны световые годы

Ученые применяют для обозначения космически больших расстояний не только световые годы – но и световые часы, световые минуты, и даже световые секунды.

К примеру, Солнце от земли – в 8 световых минутах.

А Луна — чуть больше световой секунды.

Эти же термины ученые используют для обозначения расстояния до космических аппаратов. Например, фраза "Curiosity в 20 минутах" – это не бессмыслица, а в полне конкретная цифра, которая не только о расстоянии, но и о том, сколько времени нужно будет тем или иным сигналам, чтобы дойти от Земли до аппарата и наоборот.

Измерение космического расстояния в световых годах также позволяет астрономам понимать, насколько далеко во времени произошли события, которые они видят на звездном небе.

Проще говоря, свету нужно время, чтобы добраться до наших глаз, так что все, что мы видим на небе, уже произошло.

Да, да, ты правильно понимаешь – галактику Андромеды прямо сейчас мы видим такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад.



Расстояния в космосе измеряют несколькими способами / Фото unsplash

Как еще измеряют космические расстояния

Альтернативой световому году обычно является парсек (параллакс-секунда).

Это расстояние до звезды, видимое положение которой смещается на 1 угловую секунду (1/3600 градуса) на небе после того, как Земля вращается вокруг Солнца.

Немного сложно, понимаем. Так будет проще: это 3,261 светового года.

И еще одна альтернатива – астрономическая единица.

Она равняется среднему расстоянию Земли от Солнца (примерно 149,6 миллиона километров).

Впрочем, ее обычно применяют разве что для измерения расстояний между объектами Солнечной системы.