И есть ли альтернатива световым годам? Об этом и немного больше – коротко для тех, кто начинает интересоваться астрономией.

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Зачем нужны световые годы

Ученые применяют для обозначения космически больших расстояний не только световые годы – но и световые часы, световые минуты, и даже световые секунды.

  • К примеру, Солнце от земли – в 8 световых минутах.
  • А Луна — чуть больше световой секунды.

Эти же термины ученые используют для обозначения расстояния до космических аппаратов. Например, фраза "Curiosity в 20 минутах" – это не бессмыслица, а вполне конкретная цифра, которая не только о расстоянии, но и о том, сколько времени нужно будет тем или иным сигналам, чтобы дойти от Земли до аппарата и наоборот.

Измерение космического расстояния в световых годах также позволяет астрономам понимать, насколько далеко во времени произошли события, которые они видят на звездном небе.

  • Проще говоря, свету нужно время, чтобы добраться до наших глаз, так что все, что мы видим на небе, уже произошло.
  • Да, да, ты правильно понимаешь – галактику Андромеды прямо сейчас мы видим такой, какой она была 2,5 миллиона лет назад.

Космические расстояния
Расстояния в космосе измеряют несколькими способами / Фото unsplash

Как еще измеряют космические расстояния

Альтернативой световому году обычно является парсек (параллакс-секунда).

  • Это расстояние до звезды, видимое положение которой смещается на 1 угловую секунду (1/3600 градуса) на небе после того, как Земля вращается вокруг Солнца.
  • Немного сложно, понимаем. Так будет проще: это 3,261 светового года.

И еще одна альтернатива – астрономическая единица.

  • Она равняется среднему расстоянию Земли от Солнца (примерно 149,6 миллиона километров).
  • Впрочем, ее обычно применяют разве что для измерения расстояний между объектами Солнечной системы.