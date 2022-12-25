Натомість дуже залучений до процесу заробляння грошей. Щоб утримувати жінку. Якій це вже давно не потрібно. Ось таке замкнене коло з парадоксів.

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Справа (не) у грошах

Авторка блогу на Medium Мона Лазар розповіла, що кілька років працювала у вебстудії, яка по суті була будівлею з купою готельних кімнат. Кімнати здавали жінкам (найчастіше зі Східної Європи), які годинами сиділи перед камерою, спілкуючись із чоловіками в інтернеті. Розмови ж переходили у флірт, а флірт – у віртуальний секс. Іноді й без етапу розмов, але дуже рідко.

Далі переказуємо спостереження та висновки пані Лазар (деякі з них здадуться зарізкими, а проте така позиція також має право на існування). Так от, одна з найпоширеніших речей, яку чують ці жінки від співрозмовників – це невдоволення американських чоловіків (саме вони здебільшого були клієнтами таких вебпослуг) жінками у своїй країні та захоплення іноземками.

Скарги звучали приблизно так:

"Американські жінки мають стільки прав! Вони думають, що світ належить їм, і вони нахабні".

"Вони не поважають мене як людину. Мені потрібна жінка, а не конкурентка!"

"У них завжди є тема для суперечки та думка абсолютно про все, ніколи не буває спокою в домі".

"Вони не доглядають за собою, як ви, дівчата. Я б хотів, щоб моя дружина була схожа на вас".

"Моя колишня дружина займалася кар’єрою. Вона ніколи не піклувалася про мене!"

"Жінки в моїй країні просто більше не знають, як бути жіночними!"

"Мені подобається, що східноєвропейські дівчата такі затишні та милі! І ви всі такі чудові, вау!"

Послухати скарги – важлива частина роботи такого штибу вебмоделі. Але загалом принцип такий: "Чоловіки платять, жінки виконують". Чоловіки хочуть, щоб жінки поводилися у певні способи, і жінки підкоряються.

І чоловіки, і жінки грають ролі. Перші прикидаються багатими та забезпеченими. Другі вдають, що вражені. А чоловіки дуже хочуть справляти враження на жінок. І у таких вебстудіях гарантовано отримують бажане. Нехай це і рольова гра.



Проблеми пошуку партнера у США дедалі складнішають / Фото drobotdean

Сексуальний етап є, але важливіший інший – чоловіки хочуть, щоб їх цінували як чоловіків. Бачити, як жінки сміються з їхніх жартів, червоніють від прохань і захоплюються їхньою харизмою.

Чоловіки хочуть жінок, які хвилюють, надихають та збуджують саме так, як чоловіки хочуть. І вони готові платити великі гроші, щоб отримати все це, навіть якщо тільки через екран ноутбука.

(Не) чужі жінки

Але вони не зупиняються на досягнутому. Все більше американських чоловіків роблять ще один гігантський міжконтинентальний крок далі. Вони виходять зі сфери віртуального кохання, сідають у літак і чимчикують до Східної Європи, щоб знайти дружину – яка б відповідала їхнім потребам і бажанням. І майже щоразу знаходять. Зазвичай ця жінка:

Красива, молода, струнка;

Бідна і часто з багатодітної родини;

Без вищої освіти;

З дуже низькими шансами заробити на гідне життя у своїй країні;

Вихована у традиційній культурі та цінностях;

Може легко полюбити, легко догодити, легко справити враження.

Тим часом в Америці все більшає жінок, які вирішують залишитися самотніми. Усе більше жінок, які користуються додатками для знайомств, але не понад це.

(Не) рівні права і що (не) робити

З прогресом рівних прав і можливостей для жінок у США чоловіки починають шукати партнерів деінде.

Американські жінки вимагають рівних прав, рівних можливостей, рівної оплати, рівного всього, і отримують це.

А чоловіки, які, нагадаємо, хочуть справляти враження, перенаправляють свої зусилля на інші країни, не такі заможні.

Бо зрозуміли, що справити враження на рівного набагато важче.

Що робити, коли хтось просить про щось, чого ви не хочете давати? Зазвичай людина або просто відмовляється, або намагається змінити думку прохача. Але у підсумку, якщо мовиться про стосунки, людина йде на пошуки когось менш вимогливого.



Кількість самодостатніх і впливових жінок зростає​, та є наслідки / Фото lookstudio

Звичайно, не всі американські чоловіки їдуть за кордон у пошуках менш вимогливих жінок, але тенденція показує, наскільки обидві сторони незадоволені тим, як інша сторона себе показує.

Кількість самодостатніх і впливових жінок зростає, вони шукають партнерів, які розвинули навички спілкування, необхідні для емоційно зрілих стосунків. А коли не можуть знайти, то зляться і зовсім відмовляються від побачень і шлюбу.

Багато чоловіків тим часом шукають жінку, яка дотримується традиційних гендерних ролей і класичної жіночності. Коли ж не можуть знайти, то теж зляться та або зовсім відмовляються від побачень і шлюбу, або починають шукати можливості деінде.

І все це замість того, щоб працювати над власним емоційним зростанням.

Що ж у підсумку? Чоловіки отримують свою омріяну покірну й лагідну дружину. Ці дружини отримують шанс вирвати себе та всю свою родину з бідності. А американські жінки позбуваються чоловіків, яких вони й так не хочуть. Видається, усі щасливі?

Звичайно, ні, і ця ситуація не є сповненою ідеальних рішень. В ідеальному світі не було б бідних неосвідчених, а молодь працювала б зі своїми навичками спілкування та була б готова для стосунків у належний момент. Але це не ідеальний світ.

І поки не зробимо його ідеальним, ми залишимося з недосконалими рішеннями глибоко вкорінених проблем.