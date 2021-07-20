Несподіваний кадр Насті Приходько спричинив справжній фурор у мережі. Попри кілька тисяч лайків фото зібрало майже 500 коментарів. Тож мусимо зізнатися, що цей пост не на жарт розбурхав підписників 34-річної співачки.
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Сам же пост Анастасія Приходько присвятила собі. Вона заявила, що залишатиметься собою та буде собі вірною. І саме це найбільше припало до душі її армії прихильників. Про це свідчить їхня активність у коментарях:
- "Ти справжня, класна. І це важливо";
- "Яка ж ви чесна та крута";
- "Ти просто супер";
- "Настя, ви краща з кращих";
- "А ти мені подобаєшся";
- "Ну богиня, що ще скажеш";
- "Настя, ви – приголомшлива";
- "Ти прекрасна та маєш надзвичайний зовнішній вигляд";
- "Яка ж ви красива";
- "Я кайфую від вас".
Настя Приходько однозначно заслуговує на твій лайк і коментар. Також ти можеш підписатися на співачку, якщо її творчість припала тобі до душі. Гайда долучатися до армії її прихильників, щоб не пропустити свіжі публікації 34-річної зірки.
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