Несподіваний кадр Насті Приходько спричинив справжній фурор у мережі. Попри кілька тисяч лайків фото зібрало майже 500 коментарів. Тож мусимо зізнатися, що цей пост не на жарт розбурхав підписників 34-річної співачки.

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Сам же пост Анастасія Приходько присвятила собі. Вона заявила, що залишатиметься собою та буде собі вірною. І саме це найбільше припало до душі її армії прихильників. Про це свідчить їхня активність у коментарях:

  • "Ти справжня, класна. І це важливо";
  • "Яка ж ви чесна та крута";
  • "Ти просто супер";
  • "Настя, ви краща з кращих";
  • "А ти мені подобаєшся";
  • "Ну богиня, що ще скажеш";
  • "Настя, ви – приголомшлива";
  • "Ти прекрасна та маєш надзвичайний зовнішній вигляд";
  • "Яка ж ви красива";
  • "Я кайфую від вас".

Настя Приходько однозначно заслуговує на твій лайк і коментар. Також ти можеш підписатися на співачку, якщо її творчість припала тобі до душі. Гайда долучатися до армії її прихильників, щоб не пропустити свіжі публікації 34-річної зірки.

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