Неожиданный кадр Насти Приходько вызвал настоящий фурор в сети. Несмотря на несколько тысяч лайков фото собрало почти 500 комментариев. Поэтому должны признаться, что этот пост не на шутку взбудоражил подписчиков 34-летней певицы.

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Сам же пост Анастасия Приходько посвятила себе. Она заявила, что будет оставаться собой и будет себе верной. И именно это больше всего пришлось по душе ее армии поклонников. Об этом свидетельствует их активность в комментариях:

  • "Ты настоящая, классная. И это важно";
  • "Какая же вы честная и крутая";
  • "Ты просто супер";
  • "Настя, вы лучшая из лучших";
  • "А ты мне нравишься";
  • "Ну богиня, что еще скажешь";
  • "Настя, вы – потрясающая";
  • "Ты прекрасна и имеешь чрезвычайное внешний вид";
  • "Какая же вы красивая";
  • "Я кайфую от вас".

Настя Приходько однозначно заслуживает твой лайк и комментарий. Также ты можешь подписаться на певицу, если ее творчество пришлось тебе по душе. Айда присоединяться к армии ее поклонников, чтобы не пропустить свежие публикации 34-летней звезды.

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