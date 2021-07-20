Неожиданный кадр Насти Приходько вызвал настоящий фурор в сети. Несмотря на несколько тысяч лайков фото собрало почти 500 комментариев. Поэтому должны признаться, что этот пост не на шутку взбудоражил подписчиков 34-летней певицы.
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Сам же пост Анастасия Приходько посвятила себе. Она заявила, что будет оставаться собой и будет себе верной. И именно это больше всего пришлось по душе ее армии поклонников. Об этом свидетельствует их активность в комментариях:
- "Ты настоящая, классная. И это важно";
- "Какая же вы честная и крутая";
- "Ты просто супер";
- "Настя, вы лучшая из лучших";
- "А ты мне нравишься";
- "Ну богиня, что еще скажешь";
- "Настя, вы – потрясающая";
- "Ты прекрасна и имеешь чрезвычайное внешний вид";
- "Какая же вы красивая";
- "Я кайфую от вас".
Настя Приходько однозначно заслуживает твой лайк и комментарий. Также ты можешь подписаться на певицу, если ее творчество пришлось тебе по душе. Айда присоединяться к армии ее поклонников, чтобы не пропустить свежие публикации 34-летней звезды.
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