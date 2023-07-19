Шпигун у виконанні Тома Круза з'явився в кінематографі 27 років тому. І за цей час ми бачили, як він розкриває змови, бореться з терористами, впроваджує шпигунів у свою організацію, втрачає друзів і виконує найекстремальніші трюки (наприклад, залазить на будівлі ззовні або стрибає з ярів на мотоциклі). Але ми також бачили, як він вдосконалює свій стиль і виконує свої місії в елегантному і непідвладному часу образі.

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Як і Джеймс Бонд, Ітан Хант знає, що для того, щоб наблизитися до своїх цілей (які часто є впливовими злочинцями), він повинен виглядати певним чином, щоб проникнути в їхній світ, не викликаючи підозр і доводячи, що він може вписатися в нього.

Ось чому ми бачимо його в костюмах-трійках, вигадливих аксесуарах і тактичних образах з класичними елементами, які працюють не лише для шпигуна в полі. І так, у нього є деякі елементи стилю Old Money – спокійної розкоші. Цього разу спробуємо розібрати його стиль та основи.

1. Ідеальний костюм

Костюм – не найзручніша річ для погоні або стрибків зі скелі на потяг, що рухається. Але він ідеально підходить для тих випадків, коли Ітану Ханту потрібен більш впливовий і елегантний вигляд, наприклад, коли він проникає на вечірку до торговця зброєю.



Подбай про те, щоб у гардеробі був костюм / Фото IMDb

І костюми Ханта не зрівняються з костюмом-трійкою (піджак, штани і жилет), який допомагає йому виглядати впевнено, авторитетно і водночас видавати себе за бізнесмена-мільйонера, щоб ніхто не запідозрив його справжню особистість.

2. Хороша пара джинсів

Навіть найкращі кіношпигуни знають, як важливо знайти правильну пару джинсів, які ідеально сидять на тобі та відповідають твоїм потребам. У випадку з Хантом, він обирає пару класичного крою темно-синього кольору, який вважається більш "стильним", ніж джинси світліших тонів.

Це створює злегка монохромний ефект для всього образу. А ще з урахуванням того, що це класична пара, її можна носити по-різному, в тому числі з піджаком і мокасинами для більш професійного вигляду.

3. Шкіряна куртка

Том Круз носив шкіряну куртку в багатьох своїх фільмах (включаючи "Top Gun"), і "Місія нездійсненна" не стала винятком.



Шкіряна куртка зробить твій образ стильним / Фото IMDb

Насправді Хант носить шкіряну куртку під час зйомок у Венеції, як частину повсякденного, грубого образу, який залишається класичним і позачасовим. Цей образ говорить про те, що він не просто турист, а людина, яка знає, як одягатися бездоганно в будь-який час, і що є кілька елементів, які можуть підняти будь-який образ.

4. Чудова футболка

Ніхто не може носити сорочки щодня, тому пошук ідеальної футболки може стати необхідністю. Незалежно від того, чи це для повсякденних образів, тренувань або просто для того, щоб сидіти вдома, нічого не роблячи.

Щоб знайти ідеальний варіант, потрібно враховувати комір, довжину, рукава і ширину, щоб все добре облягало тіло і дозволяло створити чудовий силует і зробити все трохи більш ошатним.

5. Водолазка

Від Стіва Джобса до Ітана Ханта водолазка – одна з тих класичних речей, які допомагають створити інтелектуальний, розумний і вишуканий образ. Незалежно від того, чи носиш ти її з джинсами, чи з блейзером і класичними штанами, це основний елемент стилю Ліги Плюща, який, ймовірно, ніколи не вийде з моди.



Водолазка як для повсякденного носіння, так і під класику / Фото IMDb

Хант носить його в легкій, приталеній версії, що робить його ідеальним варіантом для носіння під піджаком або блейзером, якщо це необхідно.

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Якщо хочеш бути стильним – вчися в Ітана Ханта. Як бачиш, немає нічого надскладного. Для початку, можеш підібрати для себе крутий костюм, а також потурбуватися про стильну водолазку.