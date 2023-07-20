Украинский бренд одежды Andreas Moskin и фонд "Голоса детей" создали благотворительные платки. На них – детские рисунки. А с продаж каждого такого аксессуара средства идут на психологическую поддержку маленьких украинцев.

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На платках картинки маленьких украинцев

Изображение на платках авторства маленьких Марии, Тимура, Вероники, Ани, Павла и Гриши. Всем им пришлось покинуть родные дома из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Воздушные шарики – это праздник. Я их очень люблю. Я очень жду праздника победы. Когда встречусь с друзьями, то каждому подарю шарики цветов, как наш флаг. Мы будем запускать их в небо,

– рассказала 6-летняя Вероника из Харьковщины, автор рисунка.

Следует заметить! Ежедневно фонд "Голоса детей" получает около 600 новых запросов. Их посылают и родители, и дети. У них просят о психологической помощи маленьким украинцам.

"Это семьи, пережившие оккупацию, вынужденно выехали из своих городов и сел, слышали взрывы ракет и пережили сложный опыт войны. Для каждой из этих семей важно оказать профессиональную психологическую помощь. Около 100 наших психологов по всей стране помогают детям и их родителям" пережить войну и жить нормальной жизнью, насколько это возможно", – добавила председатель правления фонда и правозащитница Елена Розвадовская.



Уже изготовили 250 таких платков / Фото Andreas Moskin



Уже изготовили 250 таких платков / Фото Andreas Moskin



Уже изготовили 250 таких платков / Фото Andreas Moskin



Уже изготовили 250 таких платков / Фото Andreas Moskin

В рамках благотворительного проекта изготовили 250 платков. Заметим, что 50% по продаже каждого аксессуара передают фонду "Голоса детей".

Наше сотрудничество с фондом и их соучредителями Еленой и Азадом началось еще во время подготовки к церемонии "Оскар", когда мы подбирали костюм второму режиссеру фильма "Дом из заноз",

– рассказали основатели бренда Андрей Моськин и Андреас Билоус.

Они добавили, что фонд был партнером съемок киноленты о детях-сиротах из Лисичанска, которую номинировали на "Лучший документальный фильм". В это время появилась на свет идея для благотворительного проекта с платками, на которых изображены детские рисунки – их мечты, желания, надежды.

"Для нас очень важно поддерживать украинских детей, ежедневно сталкивающихся с вызовами и трудностями войны", – говорят они.



Средства из платков передают на помощь детям / Фото Andreas Moskin



Средства из платков передают на помощь детям / Фото Andreas Moskin



Средства из платков передают на помощь детям / Фото Andreas Moskin

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За этой ссылкой можно приобрести платок, чтобы помочь украинским детям пережить последствия кровавой войны, развязанной Россией. Заметим, что платок может быть ярким аксессуаром для твоего образа или же отличным подарком!