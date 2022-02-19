Красуня знялася у довжелезній чорній сукні з ефектним розрізом. Саме він дозволив кожному вдосталь помилуватися її стрункими ніжками та спокусливими стегнами. До слова, знялася вона на футуристичному DeLorean з культового фільму "Назад у майбутнє".
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"Якщо ви нічим не ризикуєте, то ви ризикуєте ще більше", – написала красуня під публікацією.
І, знаєш, ми не сперечатимемося з нею. Натомість звернемо увагу на той факт, що гаряче фото Анни-Марії Олбрих шалено сподобалося її армії прихильників. Тож не дивно, що вони буквально засипали модель лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Дуже чуттєвий кадр";
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Ти надзвичайно мила";
- "Абсолютно елегантна";
- "Хотів би я бути на місці цього автомобіля";
- "Просто неможливо відірвати погляду від твоїх ніг".
Ефектне фото Анни-Марії Олбрих сподобалося її фанатам / Фото з інстаграму Олбрих
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Слідкувати за Анною-Марією Олбрих в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож не відмовляй собі у цьому. Гайда підписуватися на польську модель, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото. Гарантуємо, їх буде ще дуже і дуже багато!