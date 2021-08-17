Неймовірна Антонелла Мозетті вкотре довела, що її сміливості немає меж. Вона не лише з задоволенням позує у стильних купальниках, а й знімається узагалі без одягу. Не дивно, що свіженький кадр телеведучої не на жарт розбурхав користувачів мережі.
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Відвертий кадр італійської красуні миттєво зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Дуже мила";
- "Ти неймовірна";
- "Ти справжній скарб";
- "Приголомшлива крихітка";
- "Про таку середину серпня я мріяв";
- "Руки вгору!";
- "Прибери руки, якщо хочеш звести нас з розуму".
Антонелла Мозетті розбурхала мережу, знявшись топлес / Фото з інстаграму Мозетті
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