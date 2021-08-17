Неймовірна Антонелла Мозетті вкотре довела, що її сміливості немає меж. Вона не лише з задоволенням позує у стильних купальниках, а й знімається узагалі без одягу. Не дивно, що свіженький кадр телеведучої не на жарт розбурхав користувачів мережі.

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Відвертий кадр італійської красуні миттєво зібрав тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Дуже мила";
  • "Ти неймовірна";
  • "Ти справжній скарб";
  • "Приголомшлива крихітка";
  • "Про таку середину серпня я мріяв";
  • "Руки вгору!";
  • "Прибери руки, якщо хочеш звести нас з розуму".

Телеведуча Антонелла Мозетті знялася топлес
Антонелла Мозетті розбурхала мережу, знявшись топлес / Фото з інстаграму Мозетті

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Гайда підписуватися не розкішну Антонеллу Мозетті. На її сторінці в інстаграмі завжди знайдеться щось гаряченьке для тебе!