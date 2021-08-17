Невероятная Антонелла Мозетти в очередной раз доказала, что ее смелости нет предела. Она не только с удовольствием позирует в стильных купальниках, но и снимается вообще без одежды. Неудивительно, что свежий кадр телеведущей не на шутку взбудоражил пользователей сети.
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Откровенный кадр итальянской красавицы мгновенно собрал тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Очень милая";
- "Ты невероятная";
- "Ты настоящий клад";
- "Потрясающая малышка";
- "О такой середине августа я мечтал";
- "Руки вверх!";
- "Убери руки, если хочешь свести нас с ума".
Антонелла Мозетти взбудоражила сеть, снявшись топлес / Фото с инстаграма Мозетти
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Айда подписываться не роскошную Антонеллу Мозетти. На ее странице в инстаграме всегда найдется что-то горяченькое для тебя!