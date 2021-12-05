Хотя долгое время он считался соответствующей оценкой состояния сердечно-сосудистой системы и мышечной выносливости, с тех пор он был признан недостаточным для измерения важных аспектов военной подготовки. Неудивительно, что его так часто пытались пройти блоггеры, чтобы поразить своих подписчиков.

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В этом тесте измерялась выносливость, но не оценивалась сила, мощность, скорость и ловкость, которые также имеют решающее значение на поле боя,

– сказал Майкл МакГурк, директор управления исследований и анализа Центра начальной подготовки армии США.

Новый тест боевой пригодности был впервые разработан три года назад, но столкнулся с задержками в развертывании в вооруженных силах. Все потому, что возникали опасения, связанные с пригодностью определенных упражнений. Также на это повлияла пандемия. Теперь он станет официальным стандартом военной годности весной 2022 года, сообщает Bloomberg .

Новый тест боевой пригодности, разработанный, чтобы дать возможность всемерно измерить тип верхней части тела и силы кора, необходимых в современной войне, выглядит следующим образом:

Становая тяга с 3 повторениями

Бросание медбола стоя

Отжимание с вытягиванием рук

Спринт, перетяжка, переноска дрели

Подтачивание ног или планка

3,2 километра забега



Фитнес-тест армии США решили немного осовременить / Фото mostafa meraji

Кевин Бигельман, директор по фитнесу и целостному здоровью в США, описывает, что новый тест эквивалентен "тому что было золотым стандартом в профессиональном и студенческом спорте в течение нескольких лет".

Я не говорю, что каждый отдельный солдат является спортсменом мирового класса. Но с ним следует обращаться как со спортсменом. О нем нужно заботиться как о спортсмене, потому что военное дело – физическая профессия,

– говорит он.

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