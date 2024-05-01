Во время выпусков участники программы будут дегустировать как украинские, так и зарубежные сухпайки. А ведущим шоу является младший сержант Владимир Кравчук, также известный как актер театра и кино.
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Гостьей первого выпуска стала соосновательница "Дикого театра", ведущая проектов "Ебаут" и "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко. А тестировали для зрителей сухой паек из Швеции.
"Бажаю смачного" – новое интересное шоу на "Армія TV"
Конечно, в сети, в том числе и в ютубе, обзоров сухпайков немало, и авторы "Бажаю смачного" это знают и даже подчеркивают это.
- Сухпайки пробуют военные, чтобы определить для себя некие практические нюансы.
- Также различные блогеры и инфлюенсеры, для которых этот процесс – в основном развлечение.
Мы же в этом проекте решили совместить опыт военных и гражданских,
– отметили в команде проекта.
Кроме того, распаковка сухпайков является поводом поговорить о связанных и не очень темах. Например, во время исследования "сухпая викингов" в студии говорили о разнице опытов и восприятия реальности в вопросах еды.
Это важно, особенно в наше время, когда любой гражданский должен быть готов стать воином,
– отметили в "Бажаю смачного".
Первый выпуск "Бажаю смачного" на "Армія TV": смотри видео