Во время выпусков участники программы будут дегустировать как украинские, так и зарубежные сухпайки. А ведущим шоу является младший сержант Владимир Кравчук, также известный как актер театра и кино.

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Гостьей первого выпуска стала соосновательница "Дикого театра", ведущая проектов "Ебаут" и "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко. А тестировали для зрителей сухой паек из Швеции.

"Бажаю смачного" – новое интересное шоу на "Армія TV"

Конечно, в сети, в том числе и в ютубе, обзоров сухпайков немало, и авторы "Бажаю смачного" это знают и даже подчеркивают это.

Сухпайки пробуют военные, чтобы определить для себя некие практические нюансы.

Также различные блогеры и инфлюенсеры, для которых этот процесс – в основном развлечение.

Мы же в этом проекте решили совместить опыт военных и гражданских,

– отметили в команде проекта.

Кроме того, распаковка сухпайков является поводом поговорить о связанных и не очень темах. Например, во время исследования "сухпая викингов" в студии говорили о разнице опытов и восприятия реальности в вопросах еды.

Это важно, особенно в наше время, когда любой гражданский должен быть готов стать воином,

– отметили в "Бажаю смачного".

Справка. На "Армія TV" работают кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, которые служат в Вооруженных Силах Украины на разных направлениях и в различных подразделениях. Часть из них имеют и боевой опыт, а до большого вторжения работали как раз на журналистских и смежных должностях – операторами, режиссерами, ведущими, редакторами и так далее.

Первый выпуск "Бажаю смачного" на "Армія TV": смотри видео