Англійський футбольний клуб "Арсенал" звільнив з роботи "динозавра". Динозавр Гуннерзавр працював у штаті "Арсеналу" з 1993 року, він розважав вболівальників перед матчами, у перервах, а також і на клубних заходах. Та у період пандемії COVID-19 він став не потрібним.

ФК "Арсенал" із Лондона звільнив із роботи зеленого динозаврика Гуннерзавра, пише Goal. Він працював на клуб з 1993 року та завжди був дуже шанований вболівальниками, як з'ясував Men 24.

До слова "Арсенал" завдяки неймовірній грі голкіпера вибив "Ліверпуль" із Кубка Англії: відео

Гуннерзавр – маскот команди (талісман, покликаний приносити удачу). Це, звісно, динозавр, але не справжній – у костюмі Гуннерзавра ховався чоловік на ім'я Джеррі Квай.



Гуннерзавр зустрівся з "родичами" / Фото зі сторінки в інстаграмі officialgunnersaurus

60 років Джеррі вболіває за "Арсенал" (з 1963), але маскотом у клубі працював на пів ставки. Більше на ентузіазмі. А от клуб на вболівальниках щоматчу заробляв понад 3 мільйони фунтів.

Аж раптом прийшов COVID-19. Глядачів на стадіони не пускають, і навіть не обіцяють, коли пускатимуть. Доходи клубу відчутно впали. От менеджмент "Арсеналу" взяв і поміркував так: немає глядачів – не потрібен і маскот.

У результаті Гуннерзавр потрапив під скорочення разом з низкою інших співробітників "Арсеналу" (всього клуб звільнив майже 10% працівників – 55 із 590).

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Але є шанси, що динозавр без роботи не залишиться

По-перше, на краудфандинговій платформі GoFundMe вже запустили кампанію зі збору грошей задля повернення Гуннерзавра до "Арсеналу" (потрібні 70 тисяч фунтів, і зібрана сума таки стрімко зростає).

По-друге, "трансфером" Гуннерзавра з "Арсеналу" начебто зацікавилася іспанська "Севілья".

А ще є і по-третє: зірка "Арсеналу" Месут Озіл запропонував клубу вирахувати зарплату Гуннерзавра з його заробітків, аби тільки талісман продовжував тішити вболівальників.