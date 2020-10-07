"Арсенал" звільнив з роботи "динозавра" – нема грошей на зарплату
Англійський футбольний клуб "Арсенал" звільнив з роботи "динозавра". Динозавр Гуннерзавр працював у штаті "Арсеналу" з 1993 року, він розважав вболівальників перед матчами, у перервах, а також і на клубних заходах. Та у період пандемії COVID-19 він став не потрібним.
ФК "Арсенал" із Лондона звільнив із роботи зеленого динозаврика Гуннерзавра, пише Goal. Він працював на клуб з 1993 року та завжди був дуже шанований вболівальниками, як з'ясував Men 24.
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Гуннерзавр – маскот команди (талісман, покликаний приносити удачу). Це, звісно, динозавр, але не справжній – у костюмі Гуннерзавра ховався чоловік на ім'я Джеррі Квай.
Гуннерзавр зустрівся з "родичами" / Фото зі сторінки в інстаграмі officialgunnersaurus
60 років Джеррі вболіває за "Арсенал" (з 1963), але маскотом у клубі працював на пів ставки. Більше на ентузіазмі. А от клуб на вболівальниках щоматчу заробляв понад 3 мільйони фунтів.
- Аж раптом прийшов COVID-19. Глядачів на стадіони не пускають, і навіть не обіцяють, коли пускатимуть. Доходи клубу відчутно впали. От менеджмент "Арсеналу" взяв і поміркував так: немає глядачів – не потрібен і маскот.
У результаті Гуннерзавр потрапив під скорочення разом з низкою інших співробітників "Арсеналу" (всього клуб звільнив майже 10% працівників – 55 із 590).
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Але є шанси, що динозавр без роботи не залишиться
- По-перше, на краудфандинговій платформі GoFundMe вже запустили кампанію зі збору грошей задля повернення Гуннерзавра до "Арсеналу" (потрібні 70 тисяч фунтів, і зібрана сума таки стрімко зростає).
- По-друге, "трансфером" Гуннерзавра з "Арсеналу" начебто зацікавилася іспанська "Севілья".
- А ще є і по-третє: зірка "Арсеналу" Месут Озіл запропонував клубу вирахувати зарплату Гуннерзавра з його заробітків, аби тільки талісман продовжував тішити вболівальників.
Звідки взявся Гуннерзавр?Легенда: влітку 1993 під час реконструкції "Гайбері" знайшли яйце. Звідти й вилупився маленький динозаврик, який за кілька тижнів виріс на 2,5 метра.
Правда: Гуннерзавра вигадав 11-річний хлопчик Пітер Лавелль у сезоні 1993 – 1994 на клубному конкурсі серед юних фанатів.
А от чому "Арсенал" вибрав талісманом зеленого динозавра – загадка.