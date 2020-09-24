Забобони у спорті – явище більш ніж звичне. Часто навіть суперчемпіони нізащо не починають змагатися, поки не виконають якийсь свій традиційний ритуал. Men 24 розповідає про пляшки Рафаеля Надаля, курей Усейна Болта, шорти Тіма Данкана, дитячу присипку Вейна Грецкі й щасливий пісуар Джона Террі.

Чимало футболістів виходять на поле тільки з правої ноги , навіть шульги як Роберто Карлос.

, навіть шульги як Роберто Карлос. Італійський футболіст Дженнаро Гаттузо перед грою любив прочитати кілька сторінок Достоєвського

Зірка НБА Леброн Джеймс любить підкидати у повітря тальк перед грою.

перед грою. Румунський футболіст Адріану Муту клав собі у гетри траву (листя базиліку, нічого такого) і носив спідню білизну навиворіт.

(листя базиліку, нічого такого) і носив спідню білизну навиворіт. А деякі зірки великого тенісу принципово не наступають на лінії корту, як-от Марія Шарапова.

Men 24 дізнався для тебе інші цікаві та дивні ритуали й забобони чемпіонів із різних видів спорту.

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Рафаель Надаль

19 перемог у турнірах Великого Шлему. 2 – на Олімпійських іграх. 5 років з перервами був кращим тенісистом планети.

Це все про Рафаеля Надаля, який ніколи не починає гру, поки не розставить на корті пляшечки з водою у певному порядку. І обов'язково – обов'язково! – етикеткою у бік корту.

Це, до слова, не містичний ритуал. Іспанський спортсмен каже, що у такий спосіб просто творить у світі гармонію.



Рафаель Надаль – гармонійний пляшечколюб / Фото Eurosport

Усейн Болт

Легендарний бігун. Восьмиразовий переможець Олімпійських ігор. Одинадцятиразовий чемпіон світу. Автор світових рекордів із бігу на 100 метрів (9,58 секунди) і на 200 метрів (19,19 секунди), які ніхто не зміг побити від 2009 року.

Так, це – Усейн Болт, який завжди перед змаганнями їсть смажену курку й наггетси. Іноді доповнює раціон картоплею фрі та яблучним пирогом на десерт. І з цим усім у животі він бігав і ставив рекорди.

Якщо вірити оповіді самого Болта, перед Олімпіадою в Пекіні 2008 року бігун з'їв 4 відра наггетсів – близько 100 штук. І поставив світовий рекорд на той час, пробігши 100 метрів за 9,69 секунди.



Усейн Болт – поїдач курей і до чого дотягнеться / Фото The Independent

Тім Данкан

П'ятиразовий чемпіон НБА. Двічі найцінніший гравець сезону. Легендарний центровий команди "Сан-Антоніо Сперс". Психолог, до слова, за освітою.

Це – Тім Данкан, який перед грою завжди обіймав баскетбольний м'яч як рідну дитину, а на кожне тренування одягав шорти задом наперед.

Нагадаємо: Данкан – психолог. У такий спосіб він привчав свій мозок працювати в умовах додаткового дискомфорту. Під час гри він одягав шорти правильно, тож відразу починав відчувати себе вільним та маневреним.



Тім Данкан – психолог-шортознавець / Фото з твіттера brkicks

Вейн Грецкі

Легендарний канадський хокеїст з офіційним титулом "Великий". Найвідоміший 99 номер в історії спорту. Чотириразовий здобувач Кубка Стенлі. Автор 61 рекорду в НХЛ.

Це – Вейн Гретцкі, який перед грою завжди дуже ретельно дбав про своїх ключки. Нічого такого, просто він обмотував ключки ізоляційною стрічкою і рясно та ніжно втирав у них дитячу присипку.

Журналістам хокеїст пояснював, що тальк із присипки просто робить ключку менш липкою. Але є й інша версія: перша перемога Грецкі у команді "Едмонтон" сталася лише тоді, коли він випадково впустив присипку на ключку.



Вейн Грецкі – талькосипний ізолентомотач / Фото Los Angeles Times

"Челсі" і Джон Террі

Не можна оминути увагою футбол, але у цьому виді спорту забобон у гравців так багато, що виділити когось та не образити іншого – завдання не з простих. Тому ми вирішили розповісти тобі про командний забобон.

Футбольний клуб із Лондону "Челсі" у часи капітанства Джона Террі на домашній арені "Стемфорд Брідж" мав щасливий пісуар. Перед кожною грою усі гравці ставали саме до нього у чергу, ані до жодного іншого.

Террі, до слова, один із рекордсменів у футболі за кількістю забобон: він завжди сідав на одне й те ж місце в автобусі, ставив у взуття щасливі устілки й просив Френка Лемпарда йти по малому з ним в один пісуар одночасно.



Джон Террі – забобонно-пісуарний фахівець / Фото Business Insider

Отже, ми з'ясували кілька секретів успіху в спорті:

Одягай шорти навиворіт, посипаючи навколо дитячою присипкою.

Розставляй пляшечки в гармонії біля пісуара.

Цілуй м'яч, заїдаючи куркою – і біжи до світових рекордів.

Гм, але краще – піди на тренування.

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