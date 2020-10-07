Английский футбольный клуб "Арсенал" уволил с работы "динозавра". Динозавр Гуннерзавр работал в штате "Арсенала" с 1993 года, он развлекал болельщиков перед матчами, в перерывах, а также и на клубных мероприятиях. Но в период пандемии COVID-19 он стал не нужным.

ФК "Арсенал" из Лондона уволил с работы зеленого динозаврика Гуннерзавра, пишет Goal . Он работал в клубе с 1993 года и всегда был очень уважаем болельщиками, как выяснил Men 24 .

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Гуннерзавр – маскот команды (талисман, призванный приносить удачу). Это, конечно, динозавр, но не настоящий – в костюме Гуннерзавра прятался человек по имени Джерри Куай.



Гуннерзавр встретился с "родственниками" / Фото со страницы в инстаграме officialgunnersaurus

60 лет Джерри болеет за "Арсенал" (с 1963), но маскотом в клубе работал на полставки. Больше на энтузиазме. А вот клуб на болельщиках каждый матч зарабатывал более 3 миллионов фунтов.

И вдруг пришел COVID-19. Зрителей на стадионы не пускают, и даже не обещают, когда будут пускать. Доходы клуба ощутимо упали. Вот менеджмент "Арсенала" взял и подумал так: нет зрителей – не нужен и маскот.

В результате Гуннерзавр попал под сокращение вместе с рядом других сотрудников "Арсенала" (всего клуб уволил почти 10% работников – 55 из 590).

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Но есть шансы, что динозавр без работы не останется

Во-первых, на краудфандинговой платформе GoFundMe уже запустили кампанию по сбору денег для возвращения Гуннерзавра в "Арсенал" (нужны 70 тысяч фунтов, и собранная сумма таки стремительно растет).

Во-вторых, "трансфером" Гуннерзавра из "Арсенала" якобы заинтересовалась испанская "Севилья".

А есть еще и в-третьих: звезда "Арсенала" Месут Озил предложил клубу высчитать зарплату Гуннерзавра с его заработков, лишь бы талисман продолжал радовать болельщиков.