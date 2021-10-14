Пошматована кратерами поверхня Місяця розповідає нам яскраву історію постійного бомбардування її космічними тілами. Бомбардування впродовж дуже тривалого часу.

Натомість активна геологія Землі стирає сліди більшості таких ударів, хоча наша планета їх також, звісно, зазнавала. У Місяця такої технології захисту немає.

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Місяць зазнавав ударів астероїдів, ще коли був океаном магми

Місячні кратери допомагають вивчати й історію формування Землі. Адже періоди зіткнень з космічними тілами впливають однаково на планету та її супутник. Але не все так просто.

Датування виникнення кратерів, динаміка руху астероїдів, місячні зразки, моделювання формування басейнів місячних морів, моделі місячної еволюції – все це змушує припускати, що деяких відомостей про ранні зіткнення Місяця ми не маємо.

І от з'явилося нове дослідження, яке свідчить, що таких зіткнень було значно більше, ніж раніше вважали. Просто деякі з них не залишали настільки помітних слідів, ніж інші.

Річ у тім, що на початку свого формування Місяць був фактично океаном магми. Тодішні удари астероїдів по незастиглій магмі слідів не залишали, а проте на формування Місяця впливали. А відбувалося все це понад 4 мільярди років тому.



В ранні роки існування Місяць був океаном магми, але астероїди його били / Фото unsplash

Потім кора Місяця затверділа (упродовж приблизно 200 мільйонів років) і сформувалася у тому вигляді, в якому ми її бачимо зараз. Про це мовиться у статті "Великий ударний кратер під час затвердівання магматичного океану на Місяці", опублікованій у журналі Nature Communications.

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Чому це дослідження про удари астероїдів по Місяцю важливе

Вчені вважають, що впродовж перших 200 мільйонів років формування Місяця мала статися ціла серія – кілька сотень – потужних ударів по ньому з космосу.

Пошук та віднайдення слідів цих ударів важливе для розуміння не тільки історії Місяця, а й історії формування Землі та інших планет.

На жаль, досі вчені розходяться у баченнях та трактуваннях цих процесів – а не мали б.

Це відкриття допоможе майбутнім дослідникам пізнати впливи, яких зазнала рання Земля, і те, як все це вплинуло на еволюцію нашої планети,

– підсумувала роботу своїх колег провідна авторка дослідження професорка Катаріна Мільковіч.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.