Про це і про нові дослідження щодо цього ми вже згадували раніше. Але згадана версія – не єдина. Було б логічно розповісти тобі й про інші.

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Земля і Місяць виникли з єдиної газопилової хмари

Найбільшим супутником у Сонячній системі є Ганімед, що кружляє біля Юпітера. Він удвічі важчий за Місяць і у півтора раза більший. Але у порівнянні зі своєю планетою Ганімед – пилинка (4% від обсягу і всього 0,008% від маси).

Місяць – унікальний супутник, досить великий у масштабах Сонячної системи. А якщо згадати про розміри Землі – то взагалі просто гіпервеликий. Діаметр його – це десь 27% земного, а маса перевищує 1% маси нашої планети.

Як же такий великий супутник виник поряд із такою маленькою планетою? Одна із раніше популярних гіпотез каже, що вони виникли одночасно з єдиної газопилової хмари.

Одна із раніше популярних гіпотез каже, що вони виникли одночасно з єдиної газопилової хмари. Однак теорія не стала панівною, бо вчені зрозуміли: гравітація Землі не дозволила б утворення на її орбіті такого великого космічного тіла.



Про них вже майже не згадують – але ж такі теорії походження Місяця існували! / Фото NASA

Місяць – шматок Землі

Ця теорія виникла десь у 1970-х. Мовляв, Місяць сформувався з матерії, яка відірвалася від Землі ще на стадії її формування. Це сталося через дуже швидке обертання Землі та під впливом центробіжної сили.

Ця теорія пояснила різницю в хімічному складі: у місячному грунті менше заліза й він менш щільний, бо у Землі щільні елементи були ближче до ядра і не відірвалися від планети.

Виникла теорія з математики : її прихильники казали, що Місяць щороку віддаляється від Землі на 2 сантиметри, а отже – колись дуже давно був її частиною.

: її прихильники казали, що Місяць щороку віддаляється від Землі на 2 сантиметри, а отже – колись дуже давно був її частиною. А спростувала теорію також математика: розрахунки вчених показали, що Місяць фізично не міг би наблизитися до Землі на відстань, меншу за 7 – 10 тисяч кілометрів.