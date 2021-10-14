Истерзанная кратерами поверхность Луны рассказывает нам яркую историю постоянной бомбардировки ее космическими телами. Бомбардировки в течение очень длительного времени.

А вот активная геология Земли стирает следы большинства таких ударов, хотя наша планета их также, конечно, знавала. У Луны такой технологии защиты нет.

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Луна переживала удары астероидов, еще будучи океаном магмы

Лунные кратеры помогают изучать и историю формирования Земли. Ведь периоды столкновений с космическими телами влияют одинаково на планету и ее спутник. Но не все так просто.

Датировка возникновения кратеров, динамика движения астероидов, лунные образцы, моделирование формирования бассейнов лунных морей, модели лунной эволюции – все это заставляет предполагать, что некоторых сведений о ранних столкновениях Луны мы не имеем.

И вот появилось новое исследование, которое показывает, что таких столкновений было гораздо больше, чем раньше считали. Просто некоторые из них не оставляли столь заметных следов, как другие.

Дело в том, что в начале своего формирования Луна была фактически океаном магмы. Тогдашние удары астероидов по незастывшей магме следов не оставляли, однако на формирование Луны влияли. А происходило все это более 4 миллиардов лет назад.



В ранние годы существования Луна была океаном магмы, но астероиды ее так же били / Фото unsplash

Затем кора Луны затвердела (в течение примерно 200 миллионов лет) и сформировалась в том виде, в каком мы ее видим сейчас. Об этом говорится в статье "Большой ударный кратер во время отвердевания магматического океана на Луне", опубликованной в журнале Nature Communications.

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Почему это исследование об ударах астероидов по Луне важно

Ученые считают, что в течение первых 200 миллионов лет формирования Луны должна была произойти целая серия – несколько сотен – мощных ударов по нее из космоса.

Поиск и обнаружение следов этих ударов важно для понимания не только истории Луны, но и истории формирования Земли и других планет.

К сожалению, до сих пор ученые расходятся в видениях и трактовках этих процессов – а не должны бы.

Это открытие поможет будущим исследователям узнать влияния, которые ощущала ранняя Земля, и то, как все это повлияло на эволюцию нашей планеты,

– подытожила работу своих коллег ведущая автор исследования профессор Катарина Милькович.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.