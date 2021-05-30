У новому відеоролику армії США астронавт Дрю Морган демонструє, як він зберігає відмінну форму під час служби у Командуванні космічної та протиракетної оборони армії США (USASMDC). Він намагається виконати складний фітнес-тест армії США у невагомості. Це однозначно задача не з простих!

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Фітнес-тест у невагомості

Тяга. Про використання звичайної штанги у цій ситуації не може бути й мови. Тому замість неї Морган використовує спеціальний набір обладнання для імітації рухів у становій тязі в умовах невагомості. Згідно з відео, "вправа у становій тязі є рухами, необхідними для безпечного й ефективного підйому важких вантажів з землі, стрибка та витримки під час приземлення". Щоб пройти тест на бойову придатність, кандидати повинні виконати 3-повторний максимум з 63 кілограмами або більше.

Біг на 3,2 кілометра. Для його виконання Морган прикріплений до бігової доріжки ременями безпеки по обидва боки на талії. Це дозволяє створити певну силу тяжіння, щоб він міг підтримувати досить швидкий темп, щоб закінчити біг за відведений час.

Дивися відео, як Дрю Морган виконує фітнес-тест армії США у невагомості:

Відтискання з відпущеними руками. Морган ставить ноги на якір і міцно тримає перекладину. Усе для того, щоб виконувати відтискання. А потім він спливає вгору, звільняючи руки на кожному повторенні.

Підтягування ніг. Гравітація зазвичай відіграє велику роль у цьому русі, призначеному для перевірки зчеплення людини, сили плечей і рук, а також м'язів тулуба. Але для Моргана тепер це випадок забезпечення того, щоб ці м'язи були залучені, щоб завершити рух у правильній формі. Йому необхідно зафіксувати тіло у правильному положенні. Тож потрібно викластися на повну. До слова, виконати потрібно всього одне повторення.

Кидок через себе. Багатьом новобранцям складно пройти цей етап без підготовки. Це випробування на вибухову силу, яка, як демонструє Морган у відео, значно складніша в умовах невагомості, ніж для інших солдатів на рідній землі.

Дрю Морган дуже крутий. Він викликає непідробний захват, адже впоратися з цим фітнес-тестом зможе не кожен. А він – таки зміг!

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