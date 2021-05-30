В новом видеоролике армии США астронавт Дрю Морган демонстрирует, как он сохраняет отличную форму во время службы в командовании космической и противоракетной обороны армии США (USASMDC). Он пытается выполнить сложный фитнес-тест армии США в невесомости. Это однозначно задача не из простых!

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Фитнес-тест в невесомости

Тяга. Об использовании обычной штанги в этой ситуации не может быть и речи. Поэтому вместо нее Морган использует специальный набор оборудования для имитации движений в становой тяге в условиях невесомости. Согласно с видео, "упражнение в становой тяге является движениями, необходимыми для безопасного и эффективного подъема тяжелых грузов с земли, скачка и выдержки во время приземления". Чтобы пройти тест на боевую пригодность, кандидаты должны выполнить 3-повторный максимум с 63 килограммами или больше.

Бег на 3,2 километра. Для его выполнения Морган прикреплен к беговой дорожки ремнями безопасности с обеих сторон на талии. Это позволяет создать определенную силу тяжести, чтобы он мог поддерживать довольно быстрый темп, чтобы закончить бег за отведенное время.

Смотри видео, как Дрю Морган выполняет фитнес-тест армии США в невесомости:

Отжимание с отпущенными руками. Морган ставит ноги на якорь и крепко держит перекладину. Все для того, чтобы выполнять отжимание. А потом он всплывает вверх, освобождая руки на каждом повторении.

Подтягивания ног. Гравитация обычно играет большую роль в этом движении, предназначенном для проверки сцепления человека, силы плеч и рук, а также мышц туловища. Но для Моргана теперь это случай обеспечения того, чтобы эти мышцы были привлечены, чтобы завершить движение в правильной форме. Ему необходимо зафиксировать тело в правильном положении. Поэтому нужно выложиться по полной. К слову, выполнить нужно всего одно повторение.

Бросок через себя. Многим новобранцам сложно пройти этот этап без подготовки. Это испытание на взрывную силу, которая, как показывает Морган в видео, значительно сложнее в условиях невесомости, чем для других солдат на родной земле.

Дрю Морган очень крутой. Он вызывает неподдельный восторг, ведь справиться с этим фитнес-тестом сможет не каждый. А он – таки смог!