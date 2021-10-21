Астрономи знайшли рідкісну планету, яка обертається навколо трьох зірок

У футболі кажуть "хет-трик", коли хтось в одному матчі забиває три голи. Так от, нещодавно вчені знайшли такий собі "космічний хет-трик".

Мовиться про те, що астрономи помітили першу відому планету, яка, найімовірніше, обертається навколо не однієї, не двох, а цілих трьох зірок!

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Тризіркова планета

Група астрономів за допомогою телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – "Великий міліметровий/субміліметровий масив") вивчила пиловий диск навколо новоствореної планетарної системи GW Ori.

Розташована вона на відстані 1300 світлових років від Сонця.

Та цікавіше інше. GW Ori – це ієрархічна система потрійних зірок.

Тобто, дві зірки обертаються одна навколо однієї, а третя – навколо пари.



Ось там вона – планета у системі трьох зірок / Фото ALMA

Система GW Ori має три пилові кільця, які є примітною ознакою активного формування планет.

Там, власне, пил починає повільно зливатися у планети.

Але ці кільця розташовані дещо нелогічно і під кутом один до одного.

Вчені не знайшли іншого способу пояснити цей феномен: на їхню думку, на них впливає саме планета – вже сформована.

Це справді викликає захват! Адже робить теорію формування планет надійнішою, і дозволяє зробити висновок, що формування планети відбувається набагато активніше, ніж ми думали. Це дуже круто!

– заявив з цього приводу один з авторів дослідження доктор Джеремі Смоллвуд з Університету Невади.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.