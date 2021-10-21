Мовиться про те, що астрономи помітили першу відому планету, яка, найімовірніше, обертається навколо не однієї, не двох, а цілих трьох зірок!

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Тризіркова планета

Група астрономів за допомогою телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – "Великий міліметровий/субміліметровий масив") вивчила пиловий диск навколо новоствореної планетарної системи GW Ori.

Розташована вона на відстані 1300 світлових років від Сонця.

Та цікавіше інше. GW Ori – це ієрархічна система потрійних зірок.

Тобто, дві зірки обертаються одна навколо однієї, а третя – навколо пари.



Ось там вона – планета у системі трьох зірок / Фото ALMA

Система GW Ori має три пилові кільця, які є примітною ознакою активного формування планет.

Там, власне, пил починає повільно зливатися у планети.

Але ці кільця розташовані дещо нелогічно і під кутом один до одного.

Вчені не знайшли іншого способу пояснити цей феномен: на їхню думку, на них впливає саме планета – вже сформована.

Це справді викликає захват! Адже робить теорію формування планет надійнішою, і дозволяє зробити висновок, що формування планети відбувається набагато активніше, ніж ми думали. Це дуже круто!

– заявив з цього приводу один з авторів дослідження доктор Джеремі Смоллвуд з Університету Невади.