Астрономы нашли редкую планету, которая вращается вокруг трех звезд
Источник:Technology
В футболе говорят "хет-трик", когда кто-то в одном матче забивает три гола. Так вот, недавно ученые нашли некий "космический хет-трик".
Речь идет о том, что астрономы заметили первую известную планету, которая, скорее всего, вращается вокруг не одной, не двух, а целых трех звезд!
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Трехзвездная планета
Группа астрономов с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – "Большой миллиметровый/субмиллиметровый массив") изучила пылевой диск вокруг новообразовавшейся планетарной системы GW Ori.
- Расположена она на расстоянии 1300 световых лет от Солнца.
- Но интереснее другое. GW Ori – это иерархическая система тройных звезд.
То есть, две звезды вращаются друг вокруг одной, а третья – вокруг пары.
Вот там она – планета в системе трех звезд / Фото ALMA
В системе GW Ori – три пылевые кольца, которые являются отличительным признаком активного формирования планет.
- Там, собственно, пыль начинает медленно сливаться в планеты.
- Но эти кольца расположены несколько нелогично и под углом друг к другу.
Ученые не нашли другого способа объяснить этот феномен: по их мнению, на них влияет именно планета – уже сформированная.
Это действительно вызывает восторг! Ведь делает теорию формирования планет надежной, и позволяет сделать вывод, что формирование планеты происходит намного активнее, чем мы думали. Это очень круто!
– заявил по этому поводу один из авторов исследования доктор Джереми Смоллвуд из Университета Невады.