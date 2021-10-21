В футболе говорят "хет-трик", когда кто-то в одном матче забивает три гола. Так вот, недавно ученые нашли некий "космический хет-трик".

Речь идет о том, что астрономы заметили первую известную планету, которая, скорее всего, вращается вокруг не одной, не двух, а целых трех звезд!

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Трехзвездная планета

Группа астрономов с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array – "Большой миллиметровый/субмиллиметровый массив") изучила пылевой диск вокруг новообразовавшейся планетарной системы GW Ori.

Расположена она на расстоянии 1300 световых лет от Солнца.

Но интереснее другое. GW Ori – это иерархическая система тройных звезд.

То есть, две звезды вращаются друг вокруг одной, а третья – вокруг пары.



Вот там она – планета в системе трех звезд / Фото ALMA

В системе GW Ori – три пылевые кольца, которые являются отличительным признаком активного формирования планет.

Там, собственно, пыль начинает медленно сливаться в планеты.

Но эти кольца расположены несколько нелогично и под углом друг к другу.

Ученые не нашли другого способа объяснить этот феномен: по их мнению, на них влияет именно планета – уже сформированная.

Это действительно вызывает восторг! Ведь делает теорию формирования планет надежной, и позволяет сделать вывод, что формирование планеты происходит намного активнее, чем мы думали. Это очень круто!

– заявил по этому поводу один из авторов исследования доктор Джереми Смоллвуд из Университета Невады.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.