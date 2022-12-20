Космічні кораблі та наземні телескопи виявили дивні погодні умови на найбільшій планеті Сонячної системи, серед яких – гарячі та холодні періоди протягом її довгого року (12 земних). Але ж Юпітер не зазнає сезонних змін, як наша Земля!

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Що не так із Юпітером

На Землі зміна погоди між зимою, весною, літом і осінню є наслідком нахилу осі планети до площини, в якій вона обертається навколо Сонця. Через цей нахил на 23 градуси різні частини земної кулі отримують різну кількість сонячного світла протягом року.

А от вісь Юпітера нахилена до площини орбіти гігантської планети лише на 3 градуси. Це означає, що кількість сонячних променів, які досягають різних частин поверхні Юпітера протягом довгого року, майже не змінюється.

А проте нове дослідження виявило періодичні коливання температури навколо вкритої хмарами планети.

Та ці атмосферні природні цикли – лише частина головоломки.

Що зумовлює ці закономірності та чому вони відбуваються саме в ці конкретні часові рамки? Ці питання відкриті.



Юпітер, 2016 / Фото ESO

Телез'єднання на Юпітері

Команда астрономів з Університету Лестера у Великій Британії виявила ознаки, що ці несезонні сезони можуть мати щось спільне з явищем, відомим як телез’єднання. Воно описує періодичні зміни в атмосферній системі планети, які відбуваються одночасно на різних частинах планетарної кулі, які, здавалося б, ніяк не пов'язані між собою.

Скажімо, телезв'язок спостерігали в атмосфері Землі з ХІХ століття. У знаменитому циклі Ла-Нінья – Ель-Ніньо ("Південне коливання") зміни в пасатах західної частини Тихого океану відповідають змінам кількості опадів на більшій частині Північної Америки. Щось подібне за принципом є й на Юпітері:

У новому дослідженні вчені виявили, що на Юпітері, коли температура підвищується на певних широтах у північній півкулі, ті ж широти в південній півкулі охолоджуються – майже як в ідеальному дзеркальному відбитку.

Також коли температура зростає в стратосфері, верхньому шарі атмосфери Юпітера, вона падає в тропосфері, найнижчому шарі атмосфери (а саме там відбуваються супершторми).

Раніше вчені знали, що в атмосфері Юпітера є холодніші області (світлі смуги) і тепліші області (коричневі смуги). А проте тепер ми знаємо, що вони не є статичними!