Однояйцеві близнючки все роблять разом. Вони носять однаковісіньке вбрання. Удвох навідуються до ванної кімнати. Ну і, звичайно ж, діляться спільним нареченим Беном.

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Хочуть завагітніти одночасно

Відомо, що упродовж останнього року дівчата не полишають спроб "завагітніти одночасно". Аж настільки сильно вони люблять і хочуть робити все удвох.

До слова, зараз Анні та Люсі 35 років. Вони раніше стали шалено знаменитими, адже брали участь в одному з шоу. У ньому дівчата буквально документували свою боротьбу з фертильністю.



Анні та Люсі зараз 35 років і вони хочуть стати матусями / Фото з інстаграму annalucydecinque

А от упродовж останніх років вони рішуче вирішили, що прагнуть стати матерями. І про труднощі, з якими вони вже встигли зіткнутися, вони розповіли в одному з останніх епізодів реаліті-шоу.

Заповітне бажання дівчат зараз – завагітніти одночасно від свого спільного нареченого Бена Бірна. Поки досягнути свого їм не вдалося. Тож дівчата, щоб спробувати відчути материнство на собі, носять з собою ляльок-немовлят.

У нас виникли певні труднощі, намагаючись завагітніти, тож це найкраще рішення,

– зауважили вони.

Ми не подивовані, що ляльок-немовлят близнючки також одягають однаково. Якби цього не сталося, то ми б відверто почали переживати, чи не сталося чогось неладного.



Вони навіть ляльок-немовлят одягають однаково / Фото з інстаграму annalucydecinque

Такий план з'явився раніше

Анна та Люсі планують завагітніти одночасно ось уже понад рік. У 2021 вони озвучили про свої наміри. На камеру вони заявили, що "Ми ніколи раніше не робили тест на вагітність разом. Це справді чарівно, як паличка може підтвердити, що ти вагітна". Дівчата кажуть, що їм зараз 35. І що вони вирішили, що в цей момент прагнуть мати дітей.

Цікаво, що в одній зі сцен попереднього епізоду дівчата лежали разом у ліжку та вимірювали температуру. Вони були у захваті, коли зрозуміли, що вона в них обох однакова. Тож покликали до спальні Бена та поспіхом вигнали знімальну групу. Пізніше на камеру потрапив милий момент. Дівчата сиділи на ліжку, піднявши ноги до стіни, та намагалися стимулювати запліднення.

Запліднити їх обох одночасно буде нелегко. Це, безумовно, великий тиск для одного хлопця. Я думаю, це питання багатозадачності,

– сказав пізніше Бен продюсерам.

Зауважимо, що Бен зустрічається з Анною та Люсі з 2012 року. Вони заручені, але офіційно не уклали шлюб, адже в Австралії законом не визнається полігамія. Тож тріо, якщо таки планує узаконити стосунки, повинне виїхати за кордон.



Бен зустрічається з близнючками з 2012 року / Фото з інстаграму annalucydecinque

З цікавинок. Якщо Анна та Люсі зможуть завагітніти від Бена, то їхні діти матимуть цікаві родинні зв'язки. Вони будуть і зведеними братами та сестрами, і двоюрідними. А Бен водночас буде як батьком, так і дядьком дітлахів.

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Маємо надію, що все в них вийде. І що невдовзі ми розповідатимемо про те, що Анна та Люсі успішно завагітніли від Бена та народили йому здорових діточок.