Помилки – це неприємно. Але ж на них вчаться – щоб набратися досвіду й уникати біди у майбутньому. На жаль, часто буває так, що вчитися на помилках вже пізно. Буває так, коли зробив помилку – і розумієш: "Це просто ср*ака".

Попередні помилки, про які ми писали, призводили до смерті людей. Але є в історії справді моторошні приклади, коли страждали менш захищені істоти – тварини.

Сьогодні Men 24 розповість про кілька таких, які обернулися мільйонами смертей, і не лише тварин.

Початок історії Безглузді історичні помилки з трагічними наслідками для людей: вбивчі приклади

Геноцид горобців у Китаї

У 1958 році лідер молодої Китайської Народної Республіки Мао Цзедун задумав вивести відсталу країну у світові лідери. Гідна мета, нічого не скажеш. Цей період в історії Китаю називають Великим стрибком. Одним із маленьких стрибків у рамках великого була програма "Чотири шкідники".

Ідея така: всі люди повинні почати знищувати мух, комарів, щурів і горобців. Особливо цікаво аргументували потребу знищення горобців: мовляв, пташки поїдають посіви, а Китаю потрібні рекордні врожаї. І от сотні мільйонів людей взялися виконувати завдання партії.

Що у результаті? Поля атакувала сарана і знищила ті всі рекордні врожаї. Адже раніше комах поїдали саме горобці. У країні почався голод. Загинули 45 мільйонів людей. А горобців згодом довелося завозити з-за кордону.



Мабуть, Мао хотів тільки добра, але воно не прийшло / Фото pinterest

Еколог знищив слонів

У середині XX століття у Південній Родезії (тоді – колонія Британії, сьогодні – незалежна Зімбабве) колоніальна влада дивним чином підпала під вплив "фахівця" з екології Аллана Севорі.

А той чомусь вирішив, що треба повбивати усіх слонів – мовляв, ці тварини руйнують природу. Це навіть звучить як маячня, і насправді маячня, але слонів взялися вбивати.

До 1969 року в Родезії вбили приблизно, вдумайся, 40 000 слонів. Чи стала кращою після цього природа?

Про тварин – позитивне Птахом року в Новій Зеландії став какапо: він не вміє літати, але дуже гарно прикидається кущем