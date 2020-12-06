Бессмысленные исторические ошибки с трагическими последствиями для животных: жуткие примеры
Ошибки – это неприятно. Но на них учатся – чтобы набраться опыта и избегать беды в будущем. К сожалению, часто бывает так, что учиться на ошибках уже поздно. Бывает так, когда совершил ошибку – и понимаешь: "Это просто жо*а".
Предыдущие ошибки, о которых мы писали, приводили к смерти людей. Но есть в истории действительно жуткие примеры, когда страдали менее защищены существа – животные.
- Сегодня Men 24 расскажет о нескольких таких, которые обернулись миллионами смертей, и не только животных.
Начало истории Бессмысленные исторические ошибки с трагическими последствиями для людей: убийственные примеры
Геноцид воробьев в Китае
В 1958 году лидер молодой Китайской Народной Республики Мао Цзэдун задумал вывести отсталую страну в мировые лидеры. Достойная цель, ничего не скажешь. Этот период в истории Китая называют Большим скачком. Одним из маленьких прыжков в рамках большого была программа "Четыре вредителя".
- Идея такова: все люди должны начать уничтожать мух, комаров, крыс и воробьев. Особенно интересно аргументировали необходимость уничтожения воробьев: мол, птички поедают посевы, а Китаю нужны рекордные урожаи. И вот сотни миллионов людей взялись выполнять задачи партии.
Что в итоге? Поля атаковала саранча и уничтожила те все рекордные урожаи. Ведь ранее насекомых поедали именно воробьи. В стране начался голод. Погибли 45 миллионов человек. А воробьев впоследствии пришлось завозить из-за рубежа.
Пожалуй, Мао хотел только добра, но оно не пришло / Фото pinterest
Эколог уничтожил слонов
В середине XX века в Южной Родезии (тогда – колония Великобритании, сегодня – независимая Зимбабве) колониальная власть странным образом попала под влияние "специалиста" по экологии Аллана Сэвори.
- А тот почему-то решил, что надо убить всех слонов – мол, эти животные разрушают природу. Это звучит как бред, и на самом деле бред, но слонов взялись убивать.
К 1969 году в Родезии убили примерно, вдумайся, 40 000 слонов. Стала ли лучше после этого природа?
О животных – позитивное Птицей года в Новой Зеландии стал какапо: он не умеет летать, но очень хорошо притворяется кустом
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