Ошибки – это неприятно. Но на них учатся – чтобы набраться опыта и избегать беды в будущем. К сожалению, часто бывает так, что учиться на ошибках уже поздно. Бывает так, когда совершил ошибку – и понимаешь: "Это просто жо*а".

Предыдущие ошибки, о которых мы писали, приводили к смерти людей. Но есть в истории действительно жуткие примеры, когда страдали менее защищены существа – животные.

Сегодня Men 24 расскажет о нескольких таких, которые обернулись миллионами смертей, и не только животных.

Начало истории Бессмысленные исторические ошибки с трагическими последствиями для людей: убийственные примеры

Геноцид воробьев в Китае

В 1958 году лидер молодой Китайской Народной Республики Мао Цзэдун задумал вывести отсталую страну в мировые лидеры. Достойная цель, ничего не скажешь. Этот период в истории Китая называют Большим скачком. Одним из маленьких прыжков в рамках большого была программа "Четыре вредителя".

Идея такова: все люди должны начать уничтожать мух, комаров, крыс и воробьев. Особенно интересно аргументировали необходимость уничтожения воробьев: мол, птички поедают посевы, а Китаю нужны рекордные урожаи. И вот сотни миллионов людей взялись выполнять задачи партии.

Что в итоге? Поля атаковала саранча и уничтожила те все рекордные урожаи. Ведь ранее насекомых поедали именно воробьи. В стране начался голод. Погибли 45 миллионов человек. А воробьев впоследствии пришлось завозить из-за рубежа.



Пожалуй, Мао хотел только добра, но оно не пришло / Фото pinterest

Эколог уничтожил слонов

В середине XX века в Южной Родезии (тогда – колония Великобритании, сегодня – независимая Зимбабве) колониальная власть странным образом попала под влияние "специалиста" по экологии Аллана Сэвори.

А тот почему-то решил, что надо убить всех слонов – мол, эти животные разрушают природу. Это звучит как бред, и на самом деле бред, но слонов взялись убивать.

К 1969 году в Родезии убили примерно, вдумайся, 40 000 слонов. Стала ли лучше после этого природа?