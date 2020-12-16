31-річна Габріела Коукалова, котра порівняно нещодавно заявила про завершення своєї кар'єри, знялася для Playboy. Такою ти точно спокусливу спортсменку ще не бачив. Тож гайда насолоджуватися гарячими фото Габі на Men 24!

Біатлоністка Габріела Коукалова вирішила долучитися до благодійності. Для цього вона взяла участь у зйомці для календаря Playboy. Отримані кошти дівчина планує скерувати на діяльність благодійного фонду. Дивися гарячі фото Габріели Коукалової, які можуть врятувати життя, на Men 24!

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Зауважимо, що Габі планувала зібрати 250 тисяч крон. Кілька днів тому вона повідомила своїх підписників, що їй вдалося зібрати 278 тисяч, а на момент написання цієї новини цифра уже досягала майже 470 тисяч чеських крон. Тож Габріелі точно вдалося досягнути бажаного!

Підписникам Габріели шалено сподобалася її сміливість, а також блага ціль. Тож не дивно, що вони буквально засипали біатлоністку компліментами та теплими словами:

"Вау! Люблю та цілую тебе";

"Красива жінка, красиве фото. За добре діло спасибі";

"Дуже красиві фото. Зі смаком";

"Гарячі фото. Алмазна біатлоністка Габі";

"Ці фото неймовірні. Ти – сексуальна, красива та мила. Я схрестила за вас пальці".

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Наостанок тобі залишаємо відео з бекстейджу зйомок:

Вчинок Габріели Коукалової заслуговує на повагу. Біатлоністка довела, що публічність – ключ, який відчиняє більшість дверей. Вона дозволяє не лише долучитися до благих справ, а й врятувати не одне життя. Захоплюємося нею.