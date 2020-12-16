31-летняя Габриэла Коукалова, которая сравнительно недавно заявила о завершении своей карьеры, снялась для Playboy. Такой ты точно соблазнительную спортсменку еще не видел. Поэтому давай наслаждаться горячими фото Габи на Men 24!

Биатлонистка Габриэла Коукалова решила приобщиться к благотворительности. Для этого она приняла участие в съемке для календаря Playboy. Полученные средства девушка планирует направить на деятельность благотворительного фонда. Смотри горячие фото Габриэлы Коукаловой, которые могут спасти жизнь, на Men 24 !

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Заметим, что Габи планировала собрать 250 000 крон. Несколько дней назад она сообщила своим подписчикам, что ей удалось собрать 278 000, а на момент написания этой новости цифра уже достигала почти 470 000 чешских крон. Поэтому Габриеле точно удалось достичь желаемого!

Подписчикам Габриэлы безумно понравилась ее смелость, а также благая цель. Неудивительно, что они буквально засыпали биатлонистку комплиментами и теплыми словами:

"Вау! Люблю и целую тебя";

"Красивая женщина, красивое фото. За доброе дело спасибо";

"Очень красивые фото. Со вкусом";

"Горячие фото. Алмазная биатлонистка Габи";

"Эти фото невероятные. Ты -–сексуальная, красивая и милая. Я скрестила за вас пальцы".

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Напоследок тебе оставляем видео бэкстейджа съемок: