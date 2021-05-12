Недавно Биби Рекса выпустила свой второй альбом. А теперь звезда порадовала нас порцией соблазнительных фото, на которых она позирует в смелых образах. На фотографиях для журнала Basic певица снялась в пиджаке на голое тело, в платьях с глубоким декольте и других нарядах, которые выигрышно подчеркивают ее формы.

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Над фотографиями Биби Рексы для глянца работал фотограф Деннис Леупольд. Он известен благодаря сотрудничеству с другими звездами, например, Эммой Робертс, Рианной и Беллой Хадид.

Поклонникам Биби Рексы безумно нравится серия свежих фото. Они охотно засыпали свою кумирку лайками, а также были щедрыми на комментарии под постами:

"Я люблю тебя очень сильно";

"Чрезвычайно красивая";

"Королева";

"Девушка, ты убиваешь меня этим костюмом";

"Настоящая пожар";

"Замечательный стиль".

Биби Рекса вызывает неподдельный восторг. Она очень соблазнительная и сексуальная. Поэтому не ленись подписаться на нее. А еще мы настоятельно рекомендуем послушать ее новый альбом "Better Mistakes".