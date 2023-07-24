В інтернеті є сотні статей про користь бігу. Повні та вичерпні списки, в яких одна за одною перераховуються причини, чому нам усім варто зайнятися бігом, який має назавжди змінити наше життя. Адже він зміцнює кістки та суглоби, знижує рівень поганого холестерину, запобігає підвищенню кров'яного тиску, ожирінню та виникненню діабету, допомагає схуднути і, загалом, покращує здоров'я, продовжуючи тривалість життя.

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З іншого боку, мало хто попереджає про ризики, пов'язані з заняттями бігом у старшому віці – адже мова йде не про 50 чи 60 років, а про 35! У це важко повірити, але саме на цьому етапі життя ми спостерігаємо прогресуючу втрату кісткової маси та сухої маси тіла через зменшення маси скелетних м'язів і зменшення кількості та розміру м'язових волокон.

Старіння опорно-рухового апарату – це реальність для людей у віці за тридцять, яку ми не повинні ігнорувати, якщо хочемо залишатися у формі без ризику. Погляньмо правді в очі: тіло змінюється з віком. Але ми можемо вжити всіх необхідних запобіжних заходів, щоб це погіршення, яке характеризується втратою м'язової маси, сили і функцій у літніх людей, не торкнулося нас і не призвело до травм під час фізичних вправ.



Після 35 років біг може бути як корисним, так і не дуже / Фото katemangostar

Що показало дослідження

Іспанська федерація асоціацій викладачів фізичного виховання (FEADEF) нещодавно звернула увагу на цю проблему в дослідженні, опублікованому під назвою "Переваги та ризики бігу на витривалість у бігунів-ветеранів. Критичний аналіз". Автори – дослідники з університетів Хаена, Ла-Ріохи та Автономного університету Чилі – дійшли висновку, що близько 50% "зрілих" бігунів щороку отримують травми, часто пов'язані з обсягом тренувань.

Дослідження, яке аналізує, серед іншого, соціально-демографічний профіль дорослого бігуна – у віці від 35 до 55 років – стверджує, що користь від цього виду спорту завжди переважає ризики. Автори дослідження розглядають проблеми зі здоров'ям, з якими можуть зіткнутися аматори або непрофесійні "рекреаційні" спортсмени, які не проходять контрольованих тренувань і не володіють певною спортивною технікою. Власне, пройдімося по ризиках, які можуть виникати на шляху бігунів, яким за 35.

Ризики для опорно-рухового апарату

Тендинопатія, особливо ахіллова тендинопатія та підошовний фасциїт, є найпоширенішою травмою у зрілих бігунів.

Коліно і стопа, литки і підколінне сухожилля – найпоширеніші області м'язових травм, які з віком відновлюються довше.

Рівень травматизму серед бігунів-любителів пов'язаний з інтенсивністю їхніх тренувань, зокрема, з високим рівнем участі у змаганнях (двічі на місяць, а в деяких випадках і більше), що є вищим, ніж у професійних спортсменів.

Понад 90% бігунів не мають тренера, а рівень травматизму зачіпає понад половину з них.

Хоча тип використовуваного бігового взуття не робить різниці між травмованими і не травмованими спортсменами, сучасні кросівки надають перевагу приземленню на землю п'ятою, що спричиняє набагато більший вплив, ніж приземлення передньою частиною стопи.

Найпоширенішою біговою поверхнею для зрілих спортсменів є асфальт, що може бути зовнішнім фактором ризику розвитку травм.



Після 35 може бути підвищений ризик травматизму / Фото master1305

Серцево-судинні ризики

Через підвищення серцевого тонусу, зниження симпатичного тонусу та збільшення чотирьох камер серця тривалі фізичні навантаження можуть спричинити гостре пошкодження міокарда та викликати "серцеву втому".

Надмірні довготривалі вправи на витривалість можуть викликати патологічну структурну перебудову серця та артерій.

Тривалі тренування на витривалість можуть призвести до фібриляції передсердь (ФП), причому інтенсивність вправ є найважливішим фактором: люди, які тренуються дуже інтенсивно, мають ризик ФП у 4 – 15 разів вищий, ніж у людей, які ведуть сидячий спосіб життя.

Хоча спортсмени у віці, які працюють над витривалістю, мають підвищений ризик розвитку передсердної аритмії, користь від регулярних фізичних вправ і спортивного способу життя значно переважає негативні наслідки.

Психосоціальні ризики

Коли залежність і пристрасть до фізичних вправ є патологічними, вони можуть призвести до зниження якості життя, оскільки заважають виконувати професійні, соціальні та сімейні обов'язки і витісняють інші типи поведінки.

Спортсмени-аматори, які займаються силовими видами спорту, можуть страждати від харчової залежності та розладів харчової поведінки, пов'язаних з високим рівнем залежності від фізичних навантажень.

Управління ризиками

Не хвилюйся, "легке" рішення полягає не в тому, щоб зовсім припинити бігати або відкладати це на потім, а в тому, щоб управляти ризиками в найкращий спосіб. І як же це зробити? Згідно з дослідженням, потрібно:

Бути попередньою підготовленим: більшість зрілих бігунів раніше не займалися спортом, деякі мають надлишкову вагу або ожиріння, а також є колишніми курцями або курцями, тому бажано почати з низькоінтенсивних тренувань. Усвідомлення стану свого здоров'я: необхідне попереднє клінічне дослідження для визначення стану здоров'я, наприклад, артеріального тиску, ліпідного профілю, наявності ортопедичних або постуральних змін тощо. Мати персонального тренера: бажано пройти обстеження у спортивного фахівця, щоб визначити ваші функціональні можливості та реакцію на фізичні навантаження.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.