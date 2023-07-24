В интернете есть сотни статей о пользе бега. Полные и исчерпывающие списки, в которых одна за другой перечисляются причины, почему нам всем следует заняться бегом, который должен навсегда изменить нашу жизнь. Ведь он укрепляет кости и суставы, снижает уровень плохого холестерина, предотвращает повышение кровяного давления, ожирение и возникновение диабета, помогает похудеть и, в общем, улучшает здоровье, продлевая продолжительность жизни.
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С другой стороны, мало кто предупреждает о рисках, связанных с занятиями бегом в старшем возрасте – речь ведь идет не о 50 или 60 годах, а о 35! В это трудно поверить, но именно на этом этапе жизни мы наблюдаем прогрессирующую потерю костной массы и сухой массы тела, уменьшение массы скелетных мышц и уменьшение количества и размера мышечных волокон.
Старение опорно-двигательного аппарата – это реальность для людей в возрасте тридцати, которую мы не должны игнорировать, если хотим оставаться в форме без риска. Давайте посмотрим правде в глаза: тело меняется с возрастом. Но мы можем принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это ухудшение, характеризующееся потерей мышечной массы, силы и функций у пожилых людей, не коснулось нас и не привело к травмам во время физических упражнений.
После 35 лет бег может быть как полезным, так и не очень / Фото katemangostar
Что показало исследование
Испанская федерация ассоциаций преподавателей физического воспитания (FEADEF) недавно обратила внимание на эту проблему в исследовании, опубликованном под названием "Преимущества и риски бега на выносливость у бегунов-ветеранов. Критический анализ". Авторы – исследователи из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Автономного университета Чили – пришли к выводу, что около 50% "зрелых" бегунов ежегодно получают травмы, часто связанные с объемом тренировок.
Исследование, анализирующее, среди прочего, социально-демографический профиль взрослого бегуна – в возрасте от 35 до 55 лет – утверждает, что польза от этого вида спорта всегда превосходит риски. Авторы исследования рассматривают проблемы со здоровьем, с которыми могут столкнуться любители или непрофессиональные "рекреационные" спортсмены, не проходящие контролируемые тренировки и не обладающие определенной спортивной техникой. Собственно, пройдемся по рискам, которые могут возникать по пути бегунов, которым за 35.
Риски для опорно-двигательного аппарата
- Тендинопатия, особенно ахилловая тендинопатия и подошвенный фасциит, является самой распространенной травмой у зрелых бегунов.
- Колено и стопа, икры и подколенное сухожилие – самые распространенные области мышечных травм, которые с возрастом восстанавливаются дольше.
- Уровень травматизма среди бегунов-любителей связан с интенсивностью их тренировок, в частности, с высоким уровнем участия в соревнованиях (дважды в месяц, а в некоторых случаях и больше), что выше, чем у профессиональных спортсменов.
- Более 90% бегунов не имеют тренера, а уровень травматизма затрагивает более половины из них.
- Хотя тип используемой беговой обуви не оказывает разницы между травмированными и не травмированными спортсменами, современные кроссовки предпочитают приземлять на землю пятку, что оказывает гораздо большее влияние, чем приземление передней частью стопы.
- Наиболее распространенной беговой поверхностью для зрелых спортсменов является асфальт, который может быть внешним фактором риска травм.
После 35 может быть повышен риск травматизма / Фото master1305
Сердечно-сосудистые риски
- Из-за повышения сердечного тонуса, снижения симпатического тонуса и увеличения четырех камер сердца длительные физические нагрузки могут повлечь за собой острое повреждение миокарда и вызвать "сердечную усталость".
- Чрезмерные длительные упражнения на выносливость могут вызвать патологическую структурную перестройку сердца и артерий.
- Длительные тренировки на выносливость могут привести к фибрилляции предсердий (ФП), причем интенсивность упражнений является важнейшим фактором: люди, которые тренируются очень интенсивно, имеют риск ФП в 4 – 15 раз выше, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни.
- Хотя спортсмены в возрасте, работающие над выносливостью, имеют повышенный риск развития предсердной аритмии, польза от регулярных физических упражнений и спортивного образа жизни значительно превосходит негативные последствия.
Психосоциальные риски
- Когда зависимость и пристрастие к физическим упражнениям являются патологическими, они могут привести к снижению качества жизни, поскольку мешают выполнять профессиональные, социальные и семейные обязанности и вытесняют другие типы поведения.
- Спортсмены-любители, занимающиеся силовыми видами спорта, могут страдать от пищевой зависимости и расстройств пищевого поведения, связанных с высоким уровнем зависимости от физических нагрузок.
Управление рисками
Не волнуйся, "легкое" решение заключается не в том, чтобы совсем прекратить бегать или откладывать это на потом, а в том, чтобы управлять рисками наилучшим образом. И как это сделать? Согласно исследованию, нужно:
- Быть предварительно подготовленным: большинство зрелых бегунов раньше не занимались спортом, некоторые имеют избыточный вес или ожирение, а также являются бывшими курильщиками или курильщиками, поэтому желательно начать с низкоинтенсивных тренировок.
- Осознание состояния своего здоровья: необходимо предварительное клиническое исследование для определения состояния здоровья, например, АД, липидного профиля, наличия ортопедических или постуральных изменений и т.п.
- Иметь персонального тренера: желательно пройти обследование у спортивного специалиста, чтобы определить ваши функциональные возможности и реакцию на физические нагрузки.
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