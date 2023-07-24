В интернете есть сотни статей о пользе бега. Полные и исчерпывающие списки, в которых одна за другой перечисляются причины, почему нам всем следует заняться бегом, который должен навсегда изменить нашу жизнь. Ведь он укрепляет кости и суставы, снижает уровень плохого холестерина, предотвращает повышение кровяного давления, ожирение и возникновение диабета, помогает похудеть и, в общем, улучшает здоровье, продлевая продолжительность жизни.

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С другой стороны, мало кто предупреждает о рисках, связанных с занятиями бегом в старшем возрасте – речь ведь идет не о 50 или 60 годах, а о 35! В это трудно поверить, но именно на этом этапе жизни мы наблюдаем прогрессирующую потерю костной массы и сухой массы тела, уменьшение массы скелетных мышц и уменьшение количества и размера мышечных волокон.

Старение опорно-двигательного аппарата – это реальность для людей в возрасте тридцати, которую мы не должны игнорировать, если хотим оставаться в форме без риска. Давайте посмотрим правде в глаза: тело меняется с возрастом. Но мы можем принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это ухудшение, характеризующееся потерей мышечной массы, силы и функций у пожилых людей, не коснулось нас и не привело к травмам во время физических упражнений.



После 35 лет бег может быть как полезным, так и не очень / Фото katemangostar

Что показало исследование

Испанская федерация ассоциаций преподавателей физического воспитания (FEADEF) недавно обратила внимание на эту проблему в исследовании, опубликованном под названием "Преимущества и риски бега на выносливость у бегунов-ветеранов. Критический анализ". Авторы – исследователи из университетов Хаэна, Ла-Риохи и Автономного университета Чили – пришли к выводу, что около 50% "зрелых" бегунов ежегодно получают травмы, часто связанные с объемом тренировок.

Исследование, анализирующее, среди прочего, социально-демографический профиль взрослого бегуна – в возрасте от 35 до 55 лет – утверждает, что польза от этого вида спорта всегда превосходит риски. Авторы исследования рассматривают проблемы со здоровьем, с которыми могут столкнуться любители или непрофессиональные "рекреационные" спортсмены, не проходящие контролируемые тренировки и не обладающие определенной спортивной техникой. Собственно, пройдемся по рискам, которые могут возникать по пути бегунов, которым за 35.

Риски для опорно-двигательного аппарата

Тендинопатия, особенно ахилловая тендинопатия и подошвенный фасциит, является самой распространенной травмой у зрелых бегунов.

Колено и стопа, икры и подколенное сухожилие – самые распространенные области мышечных травм, которые с возрастом восстанавливаются дольше.

Уровень травматизма среди бегунов-любителей связан с интенсивностью их тренировок, в частности, с высоким уровнем участия в соревнованиях (дважды в месяц, а в некоторых случаях и больше), что выше, чем у профессиональных спортсменов.

Более 90% бегунов не имеют тренера, а уровень травматизма затрагивает более половины из них.

Хотя тип используемой беговой обуви не оказывает разницы между травмированными и не травмированными спортсменами, современные кроссовки предпочитают приземлять на землю пятку, что оказывает гораздо большее влияние, чем приземление передней частью стопы.

Наиболее распространенной беговой поверхностью для зрелых спортсменов является асфальт, который может быть внешним фактором риска травм.



После 35 может быть повышен риск травматизма / Фото master1305

Сердечно-сосудистые риски

Из-за повышения сердечного тонуса, снижения симпатического тонуса и увеличения четырех камер сердца длительные физические нагрузки могут повлечь за собой острое повреждение миокарда и вызвать "сердечную усталость".

Чрезмерные длительные упражнения на выносливость могут вызвать патологическую структурную перестройку сердца и артерий.

Длительные тренировки на выносливость могут привести к фибрилляции предсердий (ФП), причем интенсивность упражнений является важнейшим фактором: люди, которые тренируются очень интенсивно, имеют риск ФП в 4 – 15 раз выше, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Хотя спортсмены в возрасте, работающие над выносливостью, имеют повышенный риск развития предсердной аритмии, польза от регулярных физических упражнений и спортивного образа жизни значительно превосходит негативные последствия.

Психосоциальные риски

Когда зависимость и пристрастие к физическим упражнениям являются патологическими, они могут привести к снижению качества жизни, поскольку мешают выполнять профессиональные, социальные и семейные обязанности и вытесняют другие типы поведения.

Спортсмены-любители, занимающиеся силовыми видами спорта, могут страдать от пищевой зависимости и расстройств пищевого поведения, связанных с высоким уровнем зависимости от физических нагрузок.

Управление рисками

Не волнуйся, "легкое" решение заключается не в том, чтобы совсем прекратить бегать или откладывать это на потом, а в том, чтобы управлять рисками наилучшим образом. И как это сделать? Согласно исследованию, нужно:

Быть предварительно подготовленным: большинство зрелых бегунов раньше не занимались спортом, некоторые имеют избыточный вес или ожирение, а также являются бывшими курильщиками или курильщиками, поэтому желательно начать с низкоинтенсивных тренировок. Осознание состояния своего здоровья: необходимо предварительное клиническое исследование для определения состояния здоровья, например, АД, липидного профиля, наличия ортопедических или постуральных изменений и т.п. Иметь персонального тренера: желательно пройти обследование у спортивного специалиста, чтобы определить ваши функциональные возможности и реакцию на физические нагрузки.

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