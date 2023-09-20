Якщо ти ще не звик відповідати "Так, шеф" на кожне запитання, яке тобі ставлять після перегляду останнього сезону "Ведмедя", то єдине, на що ти, мабуть, звернув увагу, – це повернення Карміне "Кармі" Берзатто (у виконанні Джеремі Аллена Вайта) та його білої футболки. Серед шаленства і хаосу на кухні, єдиним предметом одягу, який діє як якір спокою, є саме біла футболка.

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Це не перший раз, коли білу футболку називають Святим Граалем чоловічого гардероба. З історичної точки зору, популярність білих футболок сягає початку 20-го століття, коли американські військові використовували їх як частину своєї уніформи. У попкультурі вони стали бажаним елементом чоловічого одягу, коли Марлон Брандо та Джеймс Дін надали маскулінності атмосферу прохолоди у фільмах "Трамвай "Бажання" (1951) та "Бунтар без причини" (1955), відповідно. Кілька десятиліть потому нудна біла футболка в поєднанні з парою джинсів все ще залишається незмінною уніформою для багатьох, хто натрапляє на труднощі під час вибору образу, який би мав цілісний вигляд.

Привабливість цієї знаменитої речі полягає в тому, що її можна одягати, залежно від настрою, незалежно від того, чи належиш ти до покоління Z, міленіалів або бумерів. Нещодавно на подіумі Dsquared2 направили бунтарську енергію на показ чоловічого одягу восени 2023 року, одягнувши білу футболку з круглим вирізом під шкіряну куртку, а в чоловічій колекції Zegna весна 2023 року ми побачили момент "тихої розкоші".

Сказати, що біла футболка є базовою річчю гардероба всупереч тенденціям, які постійно змінюються, – це нічого не сказати. Навіть знаменитості показали, наскільки багатогранною вона може бути. Візьми, наприклад, Остіна Батлера, який одягнув білу футболку під відповідний (білий) піджак і чорні штани з колекції Alexander McQueen pre-fall 2022 на лондонській прем'єрі фільму "Елвіс" минулого року.

Хоча ти можеш знайти базову білу футболку з круглим вирізом у будь-якому бренді, якщо ти часто її носиш, чи то для звичайного побачення, чи то для вечірки під піджак, було б розумно інвестувати в розкішні або преміальні бренди, які пропонують товстішу бавовняну тканину і кращу посадку.



Біла футболка – безпрограшний варіант для стильних чоловіків / Фото halayalex

Бери приклад з технологічних мільярдерів, таких як Марк Цукерберг з Meta, якого часто бачать у футболках від Brunello Cucinelli, або Еван Шпігель з Snapchat, який минулого року з'явився на обкладинці Vogue Australia у білій футболці з круглим вирізом від Louis Vuitton.

Щоб створити позачасовий гардероб, витрачай гроші на якість, а не на кількість. Влітку носи її з пастельними піджаками, як Філ Данстер на прем'єрі третього сезону, або ж поєднуй з джинсами прямого крою та кросівками, щоб створити розслаблений образ крутого хлопця.

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Що б ти не обрав, біла футболка завжди буде безпрограшним варіантом. Вона може як доповнювати образ, так і бути тим елементом, який притягуватиме до себе всю увагу людей навколо.