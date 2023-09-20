Если ты еще не привык отвечать "Да, шеф" на каждый вопрос, который тебе задают после просмотра последнего сезона "Медведя", то единственное, на что ты, наверное, обратил внимание, – это возвращение Кармине "Карми" Берзатто (в исполнении Джереми (Алена Вайта) и его белой футболке. Среди бешенства и хаоса на кухне, единственным предметом одежды, который действует как якорь покоя, является именно белая футболка.

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Это не первый раз, когда белую футболку называют Святым Граалем мужского гардероба. С исторической точки зрения, популярность белых футболок достигает начала 20-го века, когда американские военные использовали их как часть своей униформы. В поп-культуре они стали желанным элементом мужской одежды, когда Марлон Брандо и Джеймс Дин придали маскулинности атмосферу прохлады в фильмах "Трамвай "Желание" (1951) и "Бунтарь без причины" (1955), соответственно. Несколько десятилетий спустя скучная белая футболка в соединении с парой джинсов все еще остается неизменной униформой для многих, кто наталкивается на трудности при выборе образа, который выглядел бы целостным.

Привлекательность этой знаменитой вещи состоит в том, что ее можно одевать, в зависимости от настроения, независимо от того, принадлежишь ли ты к поколению Z, миллениалам или бумерам. Недавно на подиуме Dsquared2 направили бунтарскую энергию на показ мужской одежды осенью 2023 года, надев белую футболку с круглым вырезом под кожаную куртку, а в мужской коллекции Zegna весна 2023 года мы увидели момент "тихой роскоши".

Сказать, что белая футболка является базовой вещью гардероба вопреки тенденциям, которые постоянно меняются, – это ничего не сказать. Даже знаменитости показали, сколь многогранной она может быть. Возьми, например, Остина Батлера, надевшего белую футболку под соответствующий (белый) пиджак и черные брюки из коллекции Alexander McQueen pre-fall 2022 на лондонской премьере фильма "Элвис" в прошлом году.

Хотя ты можешь найти базовую белую футболку с круглым вырезом в любом бренде, если ты часто ее носишь, то для обычного свидания, то для вечеринки под пиджак, было бы разумно инвестировать в роскошные или премиальные бренды, которые предлагают более толстую хлопчатобумажную ткань и лучшую посадку.



Белая футболка – беспроигрышный вариант для стильных мужчин / Фото halayalex

Бери пример с технологических миллиардеров, таких как Марк Цукерберг из Meta, которого часто видят в футболках от Brunello Cucinelli или Эван Шпигель из Snapchat, который в прошлом году появился на обложке Vogue Australia в белой футболке с круглым вырезом от Louis Vuitton.

Чтобы создать вневременной гардероб, трать деньги на качество, а не на количество. Летом носи ее с пастельными пиджаками, как Фил Данстер на премьере третьего сезона, или сочетай с джинсами прямого кроя и кроссовками, чтобы создать расслабленный образ крутого парня.

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Что бы ты ни выбрал, белая футболка всегда будет беспроигрышным вариантом. Она может как дополнять образ, так и быть тем элементом, который привлечет к себе все внимание людей вокруг.