Недавно Билли Айлиш поразила нас изменением цвета своих волос. Но на этом 19-летняя певица решила не останавливаться. В новом образе она снялась для британского глянца VOGUE. И не в балахонах, а в нижнем белье. Ты просто обязан это увидеть своими глазами!
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Мне нравятся эти фотографии, и мне нравилось сниматься. Делай все, что хочешь и когда хочешь. К черту все,
– написала она под одним из фото.
Мы бы пошутили, что Билли Айлиш явно пошла во все тяжкие. Но нет: этот образ ей безумно идет. И мы просто потрясены ее смелостью. Такой соблазнительной и сексуальной мы певицу не ожидали увидеть, и тут такой сюрприз. Неудивительно, что подписчики Билли тоже поражены не на шутку:
- "Ты такая красивая";
- "Кислорода, пожалуйста";
- "Добро пожаловать в новую эру";
- "Это ты, Билли? Ты настолько изменилась";
- "Ты просто потрясающая";
- "Это бомба".
Билли Айлиш однозначно шокировала всех. Если так дальше пойдет, то мы увидим певицу в вечерних платьях и купальниках? Было бы очень неплохо. А пока наслаждайся свежими фото Билли. А то вдруг это одноразовая акция.
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