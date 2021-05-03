Недавно Билли Айлиш поразила нас изменением цвета своих волос . Но на этом 19-летняя певица решила не останавливаться. В новом образе она снялась для британского глянца VOGUE. И не в балахонах, а в нижнем белье. Ты просто обязан это увидеть своими глазами!

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Мне нравятся эти фотографии, и мне нравилось сниматься. Делай все, что хочешь и когда хочешь. К черту все,

– написала она под одним из фото.

Мы бы пошутили, что Билли Айлиш явно пошла во все тяжкие. Но нет: этот образ ей безумно идет. И мы просто потрясены ее смелостью. Такой соблазнительной и сексуальной мы певицу не ожидали увидеть, и тут такой сюрприз. Неудивительно, что подписчики Билли тоже поражены не на шутку:

"Ты такая красивая";

"Кислорода, пожалуйста";

"Добро пожаловать в новую эру";

"Это ты, Билли? Ты настолько изменилась";

"Ты просто потрясающая";

"Это бомба".

Билли Айлиш однозначно шокировала всех. Если так дальше пойдет, то мы увидим певицу в вечерних платьях и купальниках? Было бы очень неплохо. А пока наслаждайся свежими фото Билли. А то вдруг это одноразовая акция.