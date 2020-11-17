Янсі Медейрос, американський боєць змішаного стилю (MMA) розповів про кумедний випадок, який нещодавно з ним стався. До нього несподівано навідався допінг-офіцер – як і має бути у спорті – але застукав за доволі пікантним заняттям. Історію спортсмен розповів на своїй сторінці у твіттері.

Боєць Янсі Медейрос присвятив кумедний пост у твіттері ситуації, яка з ним сталася напередодні. До нього завітав співробітник Антидопінгового агентства США (USADA), застукавши спортсмена за заняттям сексом. Розповідаємо деталі на Men 24.

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"Займаюся сексом у вітальній і тут USADA стукає у мої двері о 8 вечора... Мене вже тестували до та після сексу, але під час – це вперше", – зізнався Янсі.

Він також зауважив, що співробітник поводився максимально професійно. І це попри те, що він прекрасно, як запевняє Медейрос, чув усе, що відбувається.

Кар'єра Янсі Медейроса

В UFC Янсі Медейрос дебютував у 2013 році. Досі він брав участь у промоушені 14 разів і продемонстрував загальний рекорд 15-7-1 в MMA. В UFC він виграв 3 виступи на нічних нагородах, а також брав участь у двох боях. Наразі боєць перебуває у легкій ваговій категорії.

Зараз, до слова, не надлегкі часи у кар'єрі Медейроса. За останні 3 роки боєць лише тричі виходив в октагон. При цьому, усі 3 бої завершувалися не на його користь. Про майбутні поєдинки американця, на жаль, нічого не відомо.

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