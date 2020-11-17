Янси Медейрос, американский боец смешанного стиля (MMA) рассказал о забавном случае, который недавно с ним произошел. К нему неожиданно наведался допинг-офицер – как и должно быть в спорте – но застал его за довольно пикантным занятием. Историю спортсмен рассказал на своей странице в твиттере.

Боец Янси Медейрос посвятил забавный пост в твиттере ситуации, которая с ним произошла накануне. К нему пришел сотрудник Антидопингового агентства США (USADA), застав спортсмена за занятием сексом. Рассказываем детали на Men 24 .

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"Занимаюсь сексом в гостиной и здесь USADA стучит в дверь в 8 вечера... Меня уже тестировали до и после секса, но во время – это впервые" , – признался Янси.

Он также отметил, что сотрудник вел себя максимально профессионально. И это несмотря на то, что он прекрасно, как уверяет Медейрос, слышал все, что происходит.

Карьера Янси Медейроса

В UFC Янси Медейрос дебютировал в 2013 году. До сих пор он участвовал в промоушене 14 раз и продемонстрировал общий рекорд 15-7-1 в MMA. В UFC он выиграл 3 выступления на ночных наградах, а также принимал участие в двух боях. Сейчас боец ​​находится в легкой весовой категории.

Сейчас, к слову, не сверхлегкие времена в карьере Медейроса. За последние 3 года боец ​​лишь трижды выходил в октагон. При этом, все 3 боя завершались не в его пользу. О предстоящих поединках американца, к сожалению, ничего не известно.