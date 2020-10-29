Пейдж ВанЗант, яку називають найсексуальнішим бійцем UFC, відмовилася надсилати своїм прихильникам голі фото. Розповідаємо на Men 24, що сталося та до чого тут популярний сервіс OnlyFans?, на якому знаменитості та блогери продають своїм фанатам гарячі фото.

Пейдж ВанЗант відома тим, що активно викладає на своїй сторінці в інстаграмі гарячі фото. Тож її підписники запропонували їй зареєструватися на сервісі OnlyFans? та, навіть, переказали їй гроші, аби отримати голі фото зірки. Втім, як передає Talks Sport, спортсменка гроші отримала, а світлини надсилати прихильника відмовилася. Розповідаємо на Men 24, що ж сталося?

Дивися також Дівчина-боєць Пейдж ВанЗант: дивіться гарячі фото сексуальної зірки UFC

Пейдж ВанЗант регулярно просить своїх фанатів надсилати їй питання у соціальній мережі інстаграм. Там у неї, до слова, 2,7 мільйона підписників. І яким же було її здивування, коли більшість питань стосувалися її кар'єри за межами октагону. До прикладу, аби вона спробувала себе у ролі моделі.

"Остін (її коханий) і я запропонували фанатам поставити мені питання... Усього нам поставили 200 запитань, і майже 20 з них були типу: "Гей, а чому б тобі не зареєструватися на OnlyFans?", – розповіла ВанЗант.

Пейдж зізнається, що не збиралася реєструватися на OnlyFans? Натомість вона запропонувала фанатам "віддячити" їй на сервісі VenMo. І декілька з них не забарилися, переказавши ВанЗант гроші.

"П'ять або десять людей надіслали мені гроші і думали, що вони отримають відверте зображення. Це було абсолютно не те, що мало статися. Прошу вибачення за плутанину та всіх, хто надіслав мені гроші у надії отримати оголені тіла або щось у цьому ж дусі", – додала ВанЗант, коли від неї почали вимагати фото фанати.

І хоч ВанЗант зізнається, що інстаграм приносив їй значно більше грошей, ніж бої в UFC, дівчина не збирається заробляти за допомогою сервісів на кшталт OnlyFans?

Що таке OnlyFans? Це сервіс підписки на контент. На ньому користувачі можуть заробляти гроші, публікуючи свої фото та відео. Сам сервіс надзвичайно популярний в індустрії розваг для дорослих. Також його використовують тренери, фітнес-інструктори та музиканти.

"Я пішла і пожертвувала усі надіслані мені гроші на благодійність тут, у Флориді. Тому що це було просто дивно. Це був дурний жарт. Але ні, я не збираюся реєструватися на OnlyFans? Зрештою – не надсилайте мені грошей", – попросила ВанЗант фанатів.

Наостанок вона додала, що не засуджує ані чоловіків, ані жінок, які сидять на OnlyFans? "Це просто не для мене на цьому етапі мого життя. Тому всіх, хто продовжує запитувати у соцмережах, ви мене не переконаєте".

Тож якщо у тебе виникне спокуса задонатити своєму кумирові – переконайся, що правильно зрозумів, що він має на увазі, аби не лишитися без грошей і без гарячих фото!

Тобі сподобається Найсексуальніша дівчина-боєць Рейчел Остович: гарячі фото зірки UFC з п'ятим розміром грудей