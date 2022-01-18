"Принципи та наслідки" – так називається дослідження, яке було опубліковане в журналі Cognitive Research психологами з Університету Кардіффа. Вчені під керівництвом доктора Майкла Льюїса з'ясували, як змінилося ставлення до людей в масках.

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Ще до початку пандемії коронавірусу Майкл Льюїс вивчав поведінку та відношення людей до тих, хто носить медичні маски.

Як проводили дослідження

Групі жінок показали 40 різних чоловічих облич та попросили оцінити їх за шкалою від 1 до 10. Деякі з них були відкритими, інші – закритими медичною маскою, а дехто і зовсім прикривав низ обличчя книгою. Вибір жінок був однозначним: найменш привабливими виявилися ті, які були повністю відкриті, а чоловіки в блакитних медичних масках отримали найвищі бали – хоч якийсь позитивний момент від пандемії.

Наше дослідження показує, що обличчя вважаються найбільш привабливими, коли вони закриті медичними масками. Це може бути пов'язано з тим, що ми звикли до працівників охорони здоров'я в синіх масках, і тепер ми асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом за хворими або медичними працівниками,

– розповідає Майкл Льюїс.

Чоловіки в медичній масці виглядають привабливіше / Фото unsplash

Принципи та наслідки

Доктор Льюїс зазначає, що у часи, коли людство відчуває себе вразливим, носіння медичних масок може здатися обнадійливим та налаштувати більш позитивно щодо їх носіїв. Крім того, коли чоловік у масці, погляд спостерігачок фокусується на очах – а уява домальовує ту частину обличчя, що прикрита.

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Раніше будь-які ознаки хвороби були великою перешкодою для привабливості. Сьогодні спостерігається зрушення в людській психології – маски для обличчя більше не служать сигналом заразності.

Пандемія змінила нашу психологію, те, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось у масці, ми більше не думаємо: "У цієї людини хвороба, мені потрібно триматися якомога далі". Це все належить до еволюційної психології й тому, чому ми вибираємо партнерів, яких ми вибираємо. Хвороба та ознаки хвороби можуть відігравати велику роль у виборі партнера,

– додав доктор Льюїс.

Медичні маски роблять чоловіків привабливішими / Фото unsplash

Тепер Майкл Льюїс і його команда хочуть провести протилежне дослідження – з'ясувати чи дивляться чоловіки на жінок в масках з такою ж цікавістю.