Як правильно носити вуса: вінтажні фото з першого засідання клубу вусачів 1947 року

Handlebar Club об'єднав у Лондоні наприкінці 1940-х років чоловіків, які рішуче відмовилися від використання бритви на користь волосся над верхньою губою. Вусачі збиралися разом, щоб продемонструвати свої вусаті досягнення, обговорити нагальні питання, ну і, звісно ж, випити.

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Перше засідання членів Британського товариства вусачів відбулося 17 квітня 1947 року. Ця подія стала настільки гучною, що у той же вечір про неї написали у виданні News Revue. Стаття вийшла з гучним заголовком "The Smashers 'Club" – Карколомний клуб. Крім того, на першому зібранні один із засновників клубу комедійний письменник і актор Джиммі Едвардс оголосив головне правило клубу.

Метою клубу вусачів було і залишається об'єднання тих, хто носить вуса (борода строго заборонена) – в соціальному плані, для спорту і загальних веселощів,

– йшлося у головному правилі Handlebar Club.

Перше зібрання Лондонського клубу вусачів у 1947 році / Фото Life

Засновниками Handlebar Club в основному були колишні офіцери Королівських військово-повітряних сил Британії, адже вуса там були в особливій пошані. Членами клубу вусачів були відомі у Лондоні особистості.

Крім того, що чоловіки збиралися, щоб похизуватися вторинною статевою ознакою, вони ділилися порадами про те:

що робити, щоб вуса не підіймалися вгору (для цього використовували спеціальні ваги для вусів);

як саме потрібно спати, щоб не пом'яти вуса (обов'язково тільки на спині);

як уникнути побічних ефектів "надмірного занурення вусів в алкоголь", який є головним ворогом вусів під час раннього розвитку (не пити або поголити вуса).

Не оминали увагою і питання поцілунків. Щоб хоч якось розібратися в цій делікатній справі, на засідання вусані запросили спеціально навчену жінку, яка їм допомагала. Але все було в межах пристойності.

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

Члени Лондонського клубу вусачів / Фото Life

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Члени Лондонського клубу вусачів 1947 року / Фото Life