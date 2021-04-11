У своєму останньому відео блогер і модель Бретт Маверік взявся за черговий виклик. Цього разу він вирішив протягом 30 днів виконувати найскладніше тренування з кросфіту. Мовиться про "комплекс Мерфі", розроблений лейтенантом Майклом П. Мерфі. Зауважимо, що зміни вражають!

"Комплекс Мерфі" включає 1,6 кілометра бігу, 100 підтягувань, 200 відтискань, 300 присідань, а також ще 1,6 кілометра бігу наприкінці. І, якщо ти все виконуватимеш правильно, то твоє тіло однозначно почне вражати дуже і дуже скоро.

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Бретт завершує своє перше тренування за 56 хвилин і 28 секунд. Він зазначає, що, хоча звик до бігу та присідань, почувається достатньо виснаженим наприкінці.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

"Це було абсолютне безумство. Це було дійсно важко... Хай йому грець, відтискання були такими важкими. Це була, безумовно, найскладніша частина. Десь після 50 повторень я настільки втомився. Справа не в силі, а в тому, як ти втомлюєшся. Твоє тіло просто не хоче більше нічого робити", – підкреслює він.

Протягом наступних днів Бретт виявляє, що його витривалість покращується. І це попри постійний біль у ліктьовому суглобі під час виконання підтягувань. В кінці місяця він втратив чверть дюйма у талії, додав пів дюйма до біцепсів, а також приголомшливі півтора – до грудей. Також наростив обсяг своїх ніг.

Дивися відео, як Бретт Маверік виконував "комплекс Мерфі" протягом 30 днів:

Він також радий, що зумів вкластися в менший час. В останній, 30-й день, свій фінальний "Мерф" він виконав за 45 хвилин і 56 секунд. Але він визнає, що, хоча цей виклик виразно допоміг йому стати сильнішим, фізичні результати також мали свою ціну.

"Психологічно, чесно кажучи, це було досить жахливо. Мені набридло робити "Мерфи" приблизно після третього дня. Якщо спортзал і тренування знімають стрес для тебе, то цього не скажеш про "комплекс Мерфі". Я майже відразу втратив задоволення", – зізнався він.

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Тож "комплекс Мерфі" складно назвати оптимальним набором для щоденних тренувань. Ти, звичайно ж, можеш перевірити своє тіло за його допомогою, але щоденно виконувати ці вправи ми б не рекомендували.