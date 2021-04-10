Тренер Кріса Гемсворта показав круте HIIT-тренування: воно прокачає твоє тіло
Кріс Гемсворт – одна з найпомітніших знаменитостей у сфері фітнесу за останні кілька років. Крім використання м'язів у блокбастері "Месники", актор часто ділиться своїми тренуваннями у соціальних мережах. Усе для того, щоб фанати могли їх повторити. Ба більше: він випустив додаток Centr, в якому зібрані усі вправи актора. Їх він склав за допомогою команди тренерів.
Джерело:Men's Health
Один з тренерів, з яким Гемсворт працює найтісніше, – Люк Зоккі. Він є основним особистим тренером актора, коли той готується до ролей. Лови круте HIIT-тренування від тренера Кріса Гемсворта!
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"Це тренування, яке я розробив, сфокусоване на силі корпусу, вибуховій роботі нижньої частини тіла та роботі з опором верхньої частини тіла. Усе для того, щоб створити сильне функціональне тіло, яке має чудовий вигляд і чудово почувається", – підкреслює тренер.
HIIT-тренування від тренера Кріса Гемсворта
Раунд 1
- Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
- Рухома планка
- Велосипедне скручування
- Присідання зі стрибком
- V-подібне скручування
Відпочинок протягом 30 секунд.
Раунд 2
- Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
- Планка з гантелями
- Присідання з власною вагою
- Згинання рук з гантелями
- Підйом колін на місці
Відпочинок протягом 30 секунд.
Раунд 3
- Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
- Біг на місці
- Зігнуті в колінах V-подібні скручування
- Зоряні стрибки + Вибухові стрибки
- Скручування
Відпочинок протягом 30 секунд.
Раунд 4
- Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
- Підйом гантелей
- Випади в стрибку
- Підйом гантелей у нахилі
- Присідання
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Спробуй і ти виконати цей комплекс вправ. Вони дозволять підтримувати твоє тіло у формі, а також працювати над досягненням омріяного рельєфу.
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