В своем последнем видео блогер и модель Бретт Маверик взялся за очередной вызов. В этот раз он решил в течение 30 дней выполнять самую сложную тренировку с кроссфиту. Говорится о "комплексе Мерфи", разработанном лейтенантом Майклом П. Мерфи. Заметим, что изменения поражают!

"Комплекс Мерфи" включает 1,6 километра бега, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний, а также еще 1,6 километра бега в конце . И, если ты все будешь выполнять правильно, то твоё тело однозначно начнет поражать очень и очень скоро.

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Бретт завершает свою первую тренировку за 56 минут и 28 секунд. Он отмечает, что, хотя привык к бегу и приседаниям, чувствует себя достаточно истощенным в конце.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

"Это было абсолютное безумие. Это было действительно трудно... Черт возьми, отжимания были такими тяжелыми. Это была, безусловно, самая сложная часть. Где-то после 50 повторений я настолько устал. Дело не в силе, а в том, как ты устаешь. Твоё тело просто не хочет больше ничего делать", – подчеркивает он.

В течение следующих дней Бретт обнаруживает, что его выносливость улучшается. И это несмотря на постоянную боль в локтевом суставе во время выполнении подтягиваний. В конце месяца он потерял четверть дюйма в талии, добавил пол дюйма к бицепсам, а также потрясающие полтора – к груди. Также нарастил объем своих ног.

Смотри видео, как Бретт Маверик выполнял "комплекс Мерфи" в течение 30 дней:

Он также рад, что сумел уложиться в меньшее время. В последний, 30-й день, свой финальный "Мерф" он выполнил за 45 минут и 56 секунд. Но он признает, что хоть этот вызов определенно помог ему стать сильнее, физические результаты также имели свою цену.

"Психологически, честно говоря, это было довольно ужасно. Мне надоело делать" Мерфи "примерно после третьего дня. Если спортзал и тренировки снимают стресс для тебя, то этого не скажешь о "комплексе Мерфи". Я почти сразу потерял удовольствие", – признался он.

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