42-річний блогер кардинально змінив своє тіло за пів року: його фізична форма вражає

Знайомся, наш новий герой, Ромуальд Фонс, іспанський ютуб-блогер. Він відомий завдяки своєму каналу, на якому розповідає, як за 6 місяців йому вдалося трансформувати своє тіло до невпізнання.

Джерело: Men's Health

Блогер одного дня вирішив перестати шкодувати себе та почати нове життя. Тож він почав тренуватися, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Дивися трансформації Ромуальда Фонса на Men 24!

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"Я був не в дуже хорошій формі, тому вирішив почати тренуватися", – зізнається блогер.

Те, що він зробив з собою, викликає справжній захват. Нагадуємо, що нашому героєві 42 роки. І він на власному прикладі довів, що не існує нічого неможливого. Тож годі шкодувати себе та шукати відмазки!

Успіх не з'явився відразу

Блогер зізнається, що у нього уже було кілька спроб змінити своє тіло. Але вони закінчилися нічим. Тож про цю, яка принесла бажаний результат, він вирішив розповісти усім на своєму каналі. Фонс нарешті почав правильно харчуватися, а також відповідальніше ставитися до виконання вправ у тренажерному залі.

"Це були дуже важкі 6 місяців, але результат того вартий", – зауважує Фонс.

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Довірся професіоналам

Ромуальд Фонс вирішив цього разу побороти ворога з допомогою професіоналів. Він звернувся до тренера з Малаги, який підібрав для цього індивідуальну програму вправ.

Я об'єднав силові тренування з обтяженнями й аеробними тренуваннями. Ви не повірите, наскільки покращується форма після цього. У перші тижні Фонс ледь пробіг 6 кілометрів, а закінчив цей проміжок з результатом у вражаючі 20 кілометрів,

– зауважив тренер.

Він також додав, що важливо не надто шкодувати себе. Уже скоро ти почнеш бачити результати старань, що стимулюватиме тебе не зупинятися на досягнутому.

Дивися, як змінилося тіло блогера після 6 місяців тренувань:

Коротко про харчування

Я вчу їх правильно харчуватися, не відчуваючи голоду. І допомагаю легко та просто зрозуміти, які продукти приносять їм користь, а які – шкоду,

– додав тренер Фонса.

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Тож годі себе шкодувати та думати, що в тебе нічого не вийде. Хочеш досягнути успіху? Довір себе професіоналам і йди впевнено до результату, який задовольнятиме тебе сповна. Не виключено, що наступного разу ми розповідатимемо саме про тебе!