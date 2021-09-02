Блогер показав хитрість, яка прокачає "ноги-сірнички" за лічені дні

Іноді, особливо коли справа стосується фітнесу, легко забути про найпростіші вправи та вражаючі успіхи, яких можна домогтися, дотримуючись основ. От, наприклад, підйом на ікри. Це простий хід, який можна виконати де завгодно. І він однозначно позитивно вплине на м'язи твоїх ніг.

Цю вправу надзвичайно легко виконувати щодня. Тож не дивно, що один з блогерів показав, як 7 днів підйомів на ікри вплинули на м'язи його ніг. Зауважимо, що він виконував по 1000 підйомів протягом цілого тижня.

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Як 7000 підйомів на ікри прокачають ноги

"Я робив тисячі підйомів на носки щодня протягом усього тижня", – каже блогер з нікнеймом pigmie на початку відео.

Він уже проводив подібний експеримент раніше: цілий тиждень ходив навшпиньках. У результаті чого його ікри виросли приблизно на 2 сантиметри. Це непогано для усього 7 днів роботи, тому він вирішив додати новий рівень до гри.

Виконання 1000 підйомів на носки займає близько 40 хвилин з короткими перервами на відпочинок кожні 100 повторень. Це можна назвати "лінивою" версією дня ніг. Зауважимо, що до 3-о дня наш герой переживав болісні відчуття, але й розумів, що його ікри ростуть.

Дивися на відео, як протягом 7 днів блогер качав ікри за допомогою простих підйомів:

Єдиний спосіб перевірити, наскільки результативними були його підйоми, – виміряти ікри. Результати доволі обнадійливі, якщо згадати про те, що вправлявся він усього 7 днів: 0,6 сантиметра на лівій ікрі та 1,24 сантиметра на правій.

Досить непогано, як на тиждень роботи. І це лише один рух. І саме він показує, що досягнути бажаних результатів можна за допомогою послідовних і фундаментальних повторень. Візьми на озброєння цей підхід, щоб додати "ногам-сірничкам" фактурності та рельєфу.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: