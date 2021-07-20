Заку Ефрону завжди вдавалося підтримувати своє тіло в ідеальній формі. Ти, мабуть, бачив його у "Рятувальниках Малібу" або чув, як він говорить про інтенсивні тренування та дієту, які допомагали йому. І хоч Зак неодноразово заявляв, що заходи, яких він вживав для досягнення такого вигляду, були безглуздими, наш новий герой вирішив скопіювати його день.

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Блогер повторив дієту та тренування Зака Ефрона

Джессі Джеймс Вест вирішив прийняти виклик – наслідувати один день з життя Ефрона. Хлопець не повідомляє, де саме він узяв план тренувань та дієти.

Виклик починається з пробудження о 4:20 ранку.

Сніданок у нього білковий. Він складається з 4 яєць, смаженої курки, овочів (без заправок) і авокадо. Так він отримує 66 грамів білка, 7 грамів вуглеводів і 25 грамів жиру.

"Я майже впевнений, що в його дієті майже немає вуглеводів. У мого тіла з'являються симптоми відміни", – говорить Вест, закінчуючи сніданок.

О 5 ранку він відправляється до домашнього спортзалу на перше тренування – на спину та біцепси. Важке тренування йде всупереч легкій рутині, про яку тренер Ефрона з "Рятувальників Малібу" розповідав. Тренування складається з:

Підтягування з обтяженням;

Станової тяги зі штангою;

Тягою штанги;

Згинання рук з гантелями;

Згинання рук з гантелями на молоточках;

Згинання рук з гантелями Зоттоман.

"Чорт, я весь промок. Це дійсно було феноменальне тренування", – говорить Вест.

О 7 годині ранку Вест виходить на вулицю, щоб випробувати себе на деяких речах, які зробив Ефрон, коли з'явився у фільмі "Зіркове виживання з Беаром Гріллзом".

Після цього він повертається на кухню для другого прийому їжі, який складається з: миски тушкованих овочів, 170 грамів нежирного фаршу з індички та гарячого зеленого чаю. У цьому випадку він отримує 35 грамів білка, 12 грамів вуглеводів і 19 грамів жиру.

Дивися, як блогер намагається відтворити графік дня Зака Ефрона:

Потім він сідає на сонці, щоб засмагнути, як Ефрон у фільмі, а потім готує страву номер три. Вона складається з філе і цвітної капусти, приготовлених на кокосовому маслі. У цьому випадку його організм насичується 44 грамами білка, 2 грамами вуглеводів і 17 грамами жиру.

"Зберігаємо сталість, знову майже повністю відмовляємося від вуглеводів. Так, це може бути просто і зрозуміло, але насправді я почуваюся дуже добре. Я не почуваюся виснаженим і ледачим, коли їм менше вуглеводів", – зауважує Вест.

О 16:45 він прибуває на тренування Ефрона для преса, яке складається з:

Махів ногами: 3 раунди по 30 секунд

Russian Twist з навантаженням: 3 раунди по 30 секунд

Присідання з обтяженням: 3 раунди по 30 секунд

Після цього о 18:15 він готує наступну страву – салат з лосося. Маємо на виході 66 грамів білка, 2 грами вуглеводів і 25 грамів жиру. Він відпочиває кілька годин, а о 21:00 повертається на кухню, щоб знову попоїсти. Його останній прийом – яловичий фарш і 3 варені яйця.

Остаточний підрахунок показників за весь день: 259 грамів білка, 24 грами вуглеводів і 118 грамів жиру. Усього 2194 калорії.

"Я їв багато білка. Я ніколи не їв так мало вуглеводів. Я почуваю себе дуже добре. Моя енергія була постійною протягом дня. Зараз я дуже втомився, але це те, що потрібно робити, якщо хочеш спробувати пожити як Зак Ефрон", – говорить він.

Як бачиш, графік актора Зака Ефрона – не такий уже й простий. Від себе ми скажемо, що відмовитися від вуглеводів точно не змогли б. А ти?

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