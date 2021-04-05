Стюарт Картер – блогер, который показал на собственном примере, насколько сильно могут 18 лишних килограммов влиять на твой внешний вид. Он за 9 месяцев не только избавился от лишнего, но и изрядно прокачал свое тело. Изменения поразят каждого!

Он серьезно взялся за свое тело в ноябре 2019 года. Тогда Стюарт Картер весил 89 килограммов. Ему нужно было не только привести свое тело в порядок, но и побороть неуверенность в себе.

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"Это, безусловно, наибольший вес, который я когда-либо имел. У меня были слабые и очень худые руки, плоская грудь, нигде не было четко очерченного рельефа. Я просто предполагал, что всегда был этим "худым толстым парнем", – отметил он.

Решив внести изменения, Стюарт начал с немедленного пересмотра своего питания. Он снизил дневное потребление калорий и начал режим упражнений, состоящий из тренировки всего тела три раза в неделю и бега два раза в неделю. Через 6 месяцев, когда его сила и выносливость выросли, он начал тренироваться каждый день. Картер совмещал традиционные упражнения для бодибилдеров, высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и тренировки по боксу.

Через девять месяцев он весил уже 71 килограмм, а общая потеря веса – 18 килограммов. Он признает, что не утратил всю жировую ткань за это время. Но это не помешало ему быть довольным увеличением видимых мышц, которое он наблюдал в результате своих тренировок. Особенно его порадовали плечи и пресс.

"Я впервые в жизни увидел, как мои косые мышцы живота и верхний пресс проявляются", – говорит он.

Смотри на видео, как изменилось тело Стюарта Картера:

Но на этом Стюарт не останавливался. Он продолжает выполнять HIIT-тренировки и убеждать других мужчин, что стать улучшенной версией себя вчерашнего вполне реально. Главное – запастись терпением и упорно идти к своей цели!