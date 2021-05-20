Такий підхід дозволяє нашому герою відчути себе справжнім військовим. Він не лише перевіряє своє тіло та витривалість, а й влаштовує справжнє випробування для свого шлунка.

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Перша зупинка Вільямса – магазин, де він купує усе необхідне, включаючи сорочку та штани. Блогер готує для себе MRE на 4 прийоми їжі, включаючи піцу пепероні та тушковану курку по-мексиканськи. Звучить дуже апетитно, погодься.

На сніданок у нього коричнева картопля з беконом, перцем і цибулею. Всередині упаковка військової їжі насправді містить значно більше, ніж зневоднену їжі. Також є сірники, мюслі, жувальна гумка та всілякі сухі добавки, кави з вершками та цукром.

Що таке MRE MRE – абревіатура, яка розшифровується "Meal, Ready-to-Eat" ("Їжа, готова до вживання"). Це сухий пайок (індивідуальний раціон). Його використовують для військових США. Саме харчування має 24 варіанти меню та призначене для використання протягом 21 доби після розгортання бойових дій.

Потім він розпаковує оладки і виливає їх на тарілку.

"Це виглядає не дуже апетитно. Нагадує мені мій корм для собак", – зізнається Вільямс.

Його дивує, що їжа має приємний аромат і смак. Йому навіть вдалося уявити, що він їсть усе це в ресторані швидкого харчування.

Дивися, як блогер пробує їжу для військових армії США:

Після сніданку Вільямс переходить до фітнес-тесту. Завдання складається з максимальної кількості відтискань за 2 хвилин. Потім потрібно протягом цього ж часу присідати. Наостанок біг на 3,2 кілометра. Вільямсу вдається зробити 70 відтискань (з невеликими перервами між ними), одна з яких не дає досягнути максимального результату в першій частині тесту.

Він щосили намагається присідати, набравши лише 64 з 78, кращий результат для його вікової групи від 17 до 21 року. Пробігти 3,2 кілометра Вільямсу потрібно за 13 хвилин, щоб набрати повний результат. Або ж менш як 16 хвилин, щоб отримати хоча б прохідний бал.

"Мої суглоби все ще напружені після присідань, але це не завадило мені пробігти", – розповідає він.

Фінішувавши 8 кіл, Вільямс показав чудовий час – 14 хвилин і 23 секунди. Його остаточний результат на армійському фітнес-тесті – 258 балів з 300 можливих. Що, до слова, дуже не зле.

Потім він береться за решту їжі з сухпайка, включаючи піцу. Та навіть долучає до цього свого молодшого братика. Особливо їх шокувала піца. Реакція малого – безцінна, тож дивися відео до кінця!

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